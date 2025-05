Blizzard gaat stoppen met World of Warcraft Companion-app

Blizzard stopt met de World of Warcraft Companion-app. Het bedrijf geeft daar geen verklaring voor.

Blizzard schrijft in een korte update dat het de WoW Companion-app niet langer gaat ondersteunen. Dat valt samen met de release van The War Within-uitbreiding van World of Warcraft. Die komt later dit jaar uit, maar een exacte datum is nog niet bekend. Na de release krijgt de Companion-app geen updates meer, is die niet meer te downloaden of zelfs maar te gebruiken.

De WoW Companion-app kwam in 2018 uit. World of Warcraft-gebruikers kunnen met de app missies uit het spel tracken en facties bekijken. Ook is het mogelijk om voorwerpen te kopen en verkopen met handelshuizen die door andere spelers worden beheerd.