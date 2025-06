Blizzard opent donderdagnacht World of Warcraft Classic Hardcore-servers

World of Warcraft Classic krijgt vanaf donderdag middernacht een Hardcore-modus waarbij personages permanent kunnen sterven. Wanneer een personage eenmalig is gestorven op een Hardcore-server, kunnen spelers het overzetten naar een reguliere WoW Classic-server.

De officiële Hardcore-modus werd eind juni aangekondigd en gaat 24 augustus live, al is dat technisch gezien 25 augustus om 00.00 uur Nederlandse tijd. Spelers hebben in Hardcore-realms te maken met permadeath, maar kunnen na het sterven als geest nog blijven communiceren met eventuele leden van de Guild. Dat kan uiteraard totdat het personage naar een regulier Realm overgezet wordt. Verder is het pvp -systeem aangepast, waardoor spelers gedwongen worden om nog explicieter voor pvp te kiezen. Ook wordt er een Duel to the Death geïntroduceerd waarbij twee spelers het tegen elkaar kunnen opnemen; slechts één iemand kan zo'n gevecht overleven. Blizzard legde eerder al de vernieuwde regels in een uitvoerige blogpost uit.