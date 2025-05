Eerste Activision-games komen vanaf 2024 naar Game Pass als overname doorgaat

Activision Blizzard wil vanaf volgend jaar zijn eerste games toevoegen aan Xbox Game Pass. Het bedrijf doet dat als de beoogde overname door Microsoft doorgaat. Die overname wordt volgens geruchten eind deze week afgerond.

Activision Blizzard bevestigt zijn Game Pass-plannen op sociale media. Het bedrijf zegt zijn recentste games dit jaar nog niet naar Game Pass te brengen. "Hoewel we geen plannen hebben om Call of Duty: Modern Warfare III of Diablo IV dit jaar in Game Pass te stoppen, verwachten we zodra de deal afgerond is met Xbox te gaan samenwerken om onze titels naar meer spelers over de hele wereld te brengen", schrijft de studio. "We verwachten dat we in de loop van volgend jaar zullen beginnen met het toevoegen van games aan Game Pass."

Welke games als eerste naar Game Pass komen, wordt niet vermeld. Call of Duty mag naar verwachting echter niet voor 2025 naar Game Pass komen. Dat werd gesuggereerd in documenten van de Britse CMA en gezegd door Xbox-vicepresident Sarah tijdens de rechtszaak tussen Microsoft en de Amerikaanse FTC, schrijft ook IGN.

Microsoft kondigde in 2021 aan dat het gamemaker Activision Blizzard voor 68,7 miljard dollar wilde overnemen. De deal stuitte op weerstand van markttoezichthouders, maar wacht inmiddels alleen nog op goedkeuring van de Britse CMA. Die toezichthouder gaf onlangs al een voorlopige goedkeuring en naar verwachting volgt een definitief akkoord deze week. De Amerikaanse FTC heeft nog een eigen zaak lopen tegen de overname. Die zaak wordt naar verwachting pas afgerond nadat de deal rond is. Volgens bronnen van The Verge wil Microsoft de overname op vrijdag 13 oktober voltooien.