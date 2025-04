Jim Ryan stapt op als ceo van Sony Interactive Entertainment

Jim Ryan, de ceo van Sony Interactive Entertainment (SIE), gaat in maart 2024 met pensioen. Hij heeft 28 jaar gewerkt voor de Playstation-tak van Sony en is daar sinds 2019 de ceo van. Hiroki Totoki, tevens de coo van Sony Group Corporation, neemt vanaf 1 april Ryans rol tijdelijk over.

Ryan (63) schrijft woensdag dat hij 'het lastig vindt om te wonen in Europa en te werken in Noord-Amerika'. Daarom heeft hij besloten om na 28 jaar te stoppen met werken voor Sony. "Ik ben enorm trots op wat we hebben bereikt en erg optimistisch over de toekomst van Sony Interactive Entertainment", schrijft de ceo in een blog op de website van het bedrijf.

In 1994 kwam Ryan werken bij de Europese tak van SIE. Daar heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed en was hij onder meer het hoofd van de wereldwijde verkoop en marketing. In 2019 nam Ryan de rol van ceo over van John Kodera. Ryan staat bekend om zijn kritiek op Microsofts overname van Activision Blizzard en op Xbox Game Pass. Over de laatstgenoemde claimde de ceo in juni dat game-uitgevers 'niet blij zijn met Xbox Game Pass', omdat deze 'waardevernietigend' zou zijn.

Hiroki Totoki wordt in oktober voorzitter van Sony Interactive Entertainment, vooruitlopend op het vertrek van Ryan. Na zijn benoeming tot ceo zal Totoki samen met Kenichiro Yoshida, de ceo van Sony Group Corporation, en het managementteam van SIE zoeken naar een geschikte opvolger voor Ryan, schrijft het bedrijf.