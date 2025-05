Sony en Microsoft tekenen overeenkomst om Call of Duty op PlayStation te houden

Sony en Microsoft hebben een overeenkomst rondom Call of Duty ondertekend. Microsoft blijft daarmee Call of Duty-games uitbrengen op PlayStation-consoles nadat de techgigant Activision heeft overgenomen. Microsoft zei eerder al CoD uit te blijven brengen op andere platforms.

Xbox-baas Phil Spencer meldde op zondag dat Microsoft en Sony een 'bindende overeenkomst' hebben ondertekend om Call of Duty op de PlayStation te houden na de overname van Activision Blizzard. Het is niet duidelijk hoelang die overeenkomst geldt. Microsoft tekende eerder tienjarige overeenkomsten met onder meer Nintendo en verschillende cloudgamingdiensten.

Met de overeenkomst komt een einde aan een strijd tussen de twee bedrijven. Sony verzette zich lang tegen de Activision-overname door Microsoft. Laatstgenoemde beloofde in het verleden meermaals CoD uit te blijven op andere platforms, waaronder de PlayStation. Sony weigerde tot op heden een overeenkomst te tekenen met Microsoft om Call of Duty uit te blijven brengen op PlayStation-consoles. De PlayStation-maker wilde de overname tegenhouden.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.