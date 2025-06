Sony bevestigt de helft van zijn geplande liveservicegames uit te stellen

Sony zegt dat het in de komende jaren zes liveservicegames wil uitbrengen. Dat is de helft minder dan het bedrijf voorheen aangaf. De PlayStation-maker zei eerder twaalf van dergelijke titels uit te willen brengen tot en met maart 2026.

Sony heeft het uitstel bevestigd in een teleconferentie met aandeelhouders, schrijft ook gamewebsite VGC. Hiroki Totoki, coo en cfo van Sony, zegt dat de eerdere planning van twaalf games wordt gewijzigd. "We zijn dit aan het herzien. We proberen ervoor te zorgen dat [deze games] lang leuk en goed worden gevonden door gamers." Van de twaalf geplande titels worden er nu zes uitgebracht tegen boekjaar 2025, bevestigt de topman. Het bedrijf zegt nog te werken aan de andere zes titels.

Verschillende Sony-studio's werken aan liveservicegames. Naughty Dog heeft bijvoorbeeld een Last of Us-multiplayergame in ontwikkeling, net als een Horizon-onlinegame van Guerrilla en een nieuwe franchise van PlayStations studio in Londen. Het bedrijf heeft veel van zijn komende liveservicegames laten evalueren door Destiny-ontwikkelaar Bungie, die tegenwoordig onderdeel is van PlayStation.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de The Last of Us-onlinegame vertraging heeft opgelopen. De ontwikkeling daarvan zou vertraagd zijn nadat Bungie zorgen over het project uitte. In de afgelopen maanden vonden ook ontslagen plaats bij verschillende PlayStation-studio's. Bij Naughty Dog werden de contracten van tientallen werknemers niet verlengd, vertelden bronnen destijds aan Kotaku. Ook bij Bungie werd onlangs een ontslagronde gehouden, net als bij LittleBigPlanet-dev Media Molecule.