Sony neemt ontwikkelaar over die aan onaangekondigde multiplayergame werkt

Sony heeft Firewalk Studios overgenomen en binnen de PlayStation Studios-tak geplaatst. Firewalk is in 2018 opgericht door ontwikkelaars die eerder aan Destiny, Halo en Apex Legends werkten. Over die nieuwe game is nog niet veel bekend.

De onaangekondigde game van Firewalk wordt een 'AAA-multiplayergame' die geen onderdeel is van een bestaande gameserie. Gezien de ontwikkelaars die aan de game werken, gaat het vermoedelijk om een shooter. De game komt in ieder geval naar de PlayStation-consoles, maar mogelijk ook naar de pc. Firewalk werd ondersteund door Probably Monsters, een gamebedrijf dat is opgericht door ex-Bungie-ceo Harold Ryan.