CATL wil dit jaar 500Wh/kg-accu's in productie nemen voor EV's en vliegtuigen

De Chinese accufabrikant CATL heeft een accu met een energiedichtheid van 500Wh/kg aangekondigd voor gebruik in elektrische auto's en vliegtuigen. De hogere energiedichtheid betekent dat accu's lichter gemaakt kunnen worden of meer accucapaciteit kunnen krijgen.

Meerdere accufabrikanten hebben inmiddels accu's met dergelijk hoge dichtheden aangekondigd, maar CATL lijkt een van de eerste te zijn die zo'n accu daadwerkelijk in massaproductie neemt. Het bedrijf verwacht de 500Wh/kg-accu's voor gebruik in auto's dit jaar in massaproductie te kunnen nemen. CATL zegt daarnaast de accu's voor vliegtuigen te willen gebruiken en zegt hiervoor samen te werken met partners binnen de luchtvaartbranche, om de accu's hiervoor geschikt te maken. Het bedrijf noemt de accu condensed battery.

De accufabrikant treedt niet in details over de nieuwe accu, maar spreekt wel over 'innovatieve materialen in de kathode en de anode'. Mogelijk gaat het om een siliciumanode, waar Tweakers vrijdag een achtergrondartikel over publiceerde. Bij de huidige lithiumaccu's schommelt de energiedichtheid tussen de 180 tot 265Wh/kg, schreef Tweakers eerder. CATL levert onder meer accu's aan BMW, Mercedes-Benz, Volvo en Ford. Het is niet duidelijk wanneer de 500Wh/kg-accu's in auto's moeten verschijnen en aan welke klanten deze accu's geleverd gaan worden.