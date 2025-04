Waar blijft de solidstateaccu?

Al veel jaren wordt de solidstateaccu als de ideale toekomstige energiedrager voor veel elektronica gezien: een laptop die een week meegaat, een EV die met een kleine accu 1000km kan rijden en het is misschien zelfs de doorbraak voor elektrisch vliegen. Op papier is deze accu van de toekomst ideaal: de solidstateaccu, oftewel vastestofbatterij, is niet brandbaar, heeft een veel hogere energiedichtheid en is daardoor veel compacter en lichter. Bovendien kan hij sneller worden opgeladen, is de milieu-impact lager én zou de levensduur veel langer zijn dan bij huidige accu's. Dit type accu zou wel eens een gamechanger kunnen worden. Maar waarom zit hij dan, na al die jaren, nog niet massaal in onze smartphones, laptops en auto's?

Een solidstateaccu met lithiummetaalanode in vergelijking met traditionele accucellen. Bron: QuantumScape

Energiedichtheid Start-ups op het gebied van solidstateaccu's claimen een dichtheid van 300 tot 500Wh/kg, wat opgeschaald kan worden naar 600Wh/kg en hoger. Ter vergelijking, de energiedichtheid van de huidige lithiumionaccu's wisselt per type, maar zit momenteel op 180 tot 265Wh/kg. De hogere dichtheid is dus indrukwekkend, maar om dit te bereiken zijn er nog uitdagingen op het gebied van de levensduur, temperatuur en de stabiliteit.

De bovenstaande alinea somt vooral de voordelen op van solidstateaccu's. Je zou daardoor bijna vergeten dat er ook nadelen zijn; de solidstateaccu is er immers nog niet en dat heeft diverse technische redenen. Dat vooral de voordelen benoemd worden, is op zich niet gek. Start-ups, zoals QuantumScape, SolidPower, BrightVolt, Ion en vele andere, zijn vaak op zoek naar investeerders en proberen die onder andere aan te trekken via mediapublicaties door persberichten met veronderstelde nieuwe doorbraken te verspreiden. Iedere maand verschijnt er wel een bericht over een vermeende doorbraak in acculand. Er kan daadwerkelijk sprake zijn van een 'doorbraak', maar dit betreft dan een deelgebied, zoals een gevonden oplossing voor een bepaald technisch probleem. En dan ook nog in een lab- in plaats van een productieomgeving, waardoor het alleen al daardoor nog jaren zal duren voordat we er concreet iets van in een product terugzien. Media zijn vaak gretig met het oppikken van dergelijke doorbraken, want artikelen over een accu die veel meer energie kan bevatten, of lichter, goedkoper of veiliger is, spreekt tot de verbeelding. Daarbij duikt al snel een dromerig beeld op van smartphones die dagen meegaan en een EV die in één ruk naar Zuid-Frankrijk rijdt en ook nog eens in vijf minuten opgeladen is. Maar dat leidt tot een scheef beeld en torenhoge verwachtingen.

In dit artikel gaan we dieper op wat solidstate technisch onderscheidt van andere accu's, waar deze al in de praktijk gebruikt wordt en wat de technische knelpunten zijn. Ook richten we een blik op de toekomst: hoe groot is de kans dat we dit decennium solidstateaccu's met de bovengenoemde beloften in de praktijk terugzien? Of zijn er betere kanshebbers voor de accu van de toekomst?

Openingsbeeld: MF3d / Getty Images