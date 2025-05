Grondstofprijzen voor EV-accu's zijn na forse stijging weer gedaald

De prijzen van de drie belangrijkste grondstoffen voor accu's in elektrische auto's, lithium, nikkel en kobalt, zijn na een forse stijging weer gedaald. De prijs van lithium ligt bijna 70 procent lager, nikkel is 40 procent en kobalt bijna 15 procent goedkoper ten opzichte van het hoogtepunt.

Colin Hamilton, grondstoffenanalist bij BMO Capital Markets, zegt tegen Bloomberg dat er momenteel 'zeker genoeg aanbod is van al deze grondstoffen'. Dat zal naar verwachting zo blijven. Het adviesbureau Benchmark Mineral Intelligence verwacht dat er de komende jaren sprake zal zijn van een overschot aan lithium, nikkel en kobalt. Naar verwachting blijven de prijzen voor lithium, nikkel en kobalt voorlopig dan ook laag. In 2027 of 2028 verwacht het adviesbureau weer een tekort aan lithium en nikkel. Vanaf 2026 wordt verwacht dat de vraag naar kobalt weer groter is dan het aanbod.

De afnemende verkoopgroei van elektrische auto's en het toenemende aanbod van accu's dragen bij aan de prijsdalingen van de grondstoffen. Het aanbod neemt onder meer toe door uitbreiding van de productiecapaciteit in China door overheidssteun. Een jaar geleden stegen de prijzen van accugrondstoffen juist fors.

De prijsdalingen van accugrondstoffen zullen de productiekosten voor autofabrikanten mogelijk verlagen. Het is niet duidelijk of consumenten dit terug zullen zien in de prijzen van elektrische auto's. Bovendien waarschuwde Citigroup onlangs dat Indonesië mogelijk van plan is om de prijzen van nikkel te verhogen. Het land produceert meer dan de helft van het nikkel in de wereld. Ook China is naar verluidt van plan om zijn strategische voorraden aan kobalt te vergroten. Kobalt is van belang in de defensie- en ruimtevaartindustrie.