30,8 procent nieuw geregistreerde auto's in NL was in 2023 elektrisch

In 2023 zijn er in Nederland ongeveer 114.000 nieuwe elektrische personenauto's geregistreerd. Dat is ongeveer een derde van alle 369.791 registraties van nieuwe personenauto's en 7,5 procentpunt meer dan in 2022.

Volgens de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders, kortweg Bovag, was de Tesla Model Y met 13.758 registraties het meest verkochte automodel in 2023. Volgens de Bovag lag het aandeel van nieuwe geregistreerde benzineauto's in 2023 op 30,4 procent. Bij hybrideauto's lag dat aandeel op 37,1 procent en bij dieselauto's op 1,1 procent.

In vergelijking met 2022 werden er in 2023 19 procent meer personenauto’s geregistreerd. De aanvankelijke prognose voor het aantal inschrijvingen in 2023 lag op 340.000 nieuwe auto's. De Bovag benadrukt samen met de RAI Vereniging het belang van subsidiëring en fiscale stimulering van elektrische voertuigen en maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de jaren na 2025. Dan zouden er namelijk minder stimuli zijn om over te stappen naar een elektrisch voertuig.