Nederlandse overheid gaat subsidie voor nieuwe EV's toch niet verlagen in 2024

De Nederlandse subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto blijft ook volgend jaar 2950 euro. Volgens eerdere plannen zou dit dalen naar 2550 euro. De staatssecretaris van Infrastructuur hoopt hiermee de subsidie van volgend jaar aantrekkelijker te maken.

Het niet laten dalen van de subsidie is een reactie op de achterblijvende subsidieaanvragen in 2023. In voorgaande jaren raakte de subsidiepot binnen een halfjaar op; in 2020 en 2021 gebeurde dit zelfs binnen een week. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat er dit jaar echter nog 23,5 miljoen euro overblijft van de subsidiepot, ofwel 35 procent van het totale budget dat beschikbaar was gesteld voor nieuwe elektrische auto's.

De staatssecretaris schrijft op basis van onderzoek van een onafhankelijk bureau dat consumenten vooral door de huidige hoge prijzen voor elektriciteit van mening zijn veranderd over elektrisch rijden. De hoogte van de subsidie speelt een 'beperkte rol'. Tegelijk zegt de staatssecretaris de hoogte van de subsidie niet te verlagen, om de aanschaf van een nieuwe EV aantrekkelijker te maken 'binnen de mogelijkheden die ik nog wel heb'. Hiermee refereert de staatssecretaris vermoedelijk aan de demissionaire status van het Nederlandse kabinet.

Ook de onlangs gestegen prijzen van auto's door inflatie en de verwachte stijging van de wegenbelasting vanaf 2026 spelen volgens Heijnen een rol bij autokopers om niet over te stappen op EV's. Elektrische auto's zijn nu nog vrijgesteld van wegenbelasting, maar vanaf 2026 moeten bestuurders volgens de huidige plannen net zoveel betalen voor een elektrische auto als voor een benzineauto. Deze motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op het gewicht van een auto. Doordat elektrische auto's over het algemeen zwaarder zijn dan hun benzine-equivalent, wordt de wegenbelasting voor een EV in de praktijk hoger dan die voor een benzineauto. Mogelijk komt er een gewichtscorrectie voor EV's, al is dit nog niet definitief, deels door de demissionaire status van het kabinet.

De 'subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren', ofwel sepp, geldt voor nieuwe auto's in aanschaf of private lease, die niet meer dan 45.000 euro kosten. De subsidieregeling werd in 2020 gestart, toen werd nog 4000 euro per aanvraag gegeven. Dit werd sindsdien verlaagd met het idee dat elektrische auto's in de komende jaren goedkoper zouden worden. Met een lagere subsidie, maar een gelijk budget zouden daardoor meer particulieren een EV kunnen kopen en daarbij subsidie kunnen krijgen.

De sepp geldt ook voor tweedehands-EV's. Hier is het bedrag 2000 euro per auto. Deze pot zal naar verwachting in december leegraken. Heinen kondigt dan ook geen nieuwe maatregelen aan voor dit deel van de subsidieregeling; het subsidiebedrag blijft volgend jaar volgens planning gelijk. Het resterende deel van de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's wordt meegenomen naar 2024. Dat is het laatste jaar van de subsidieregeling, al volgt er mogelijk een vervolg voor tweedehands-EV's.