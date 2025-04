Overheid NL opent subsidiepot voor aanschaf elektrische personenauto's in 2024

De Nederlandse overheid heeft dinsdagochtend weer de subsidiepot voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's door particulieren geopend. Consumenten kunnen vanaf nu 2950 euro subsidie voor een dergelijke EV aanvragen.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren-subsidiepot is dinsdagochtend om 9.00 uur geopend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto kan bij aankoop of private lease in aanmerking komen voor een subsidie van 2950 euro. De totale subsidiepot die hiervoor beschikbaar is gesteld, bedraagt dit jaar 58 miljoen euro. Vorig jaar was dat 67 miljoen en in 2021 bedroeg het budget 71 miljoen euro. In dat jaar konden particulieren 3350 euro subsidie voor een EV krijgen.

Voor de aanschaf of private lease van gebruikte elektrische auto's kan dit jaar 2000 euro subsidie worden toegekend. Hiervoor is een budget van 29,4 miljoen euro uitgetrokken. De totale SEPP-subsidiepot voor dit jaar omvat daarmee 87,4 miljoen euro, waarvan dus 58 miljoen voor de aanschaf van nieuwe auto's.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren-pot werd in 2020 voor het eerst geïntroduceerd. De afgelopen vijf jaar werd in totaal 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd, waarvan 152 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto's. De subsidie wordt alleen toegekend bij volledig elektrische personenauto's die volgens de WLTP-norm een bereik van minimaal 120 kilometer hebben en waarvan de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt.