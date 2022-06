Nederlandse subsidiepot voor nieuwe EV's is na vijf maanden leeg

De door de Nederlandse overheid voor 2022 ter beschikking gestelde subsidiepot voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's door particulieren is inmiddels zo goed als leeg. Er is meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is.

Op basis van de recentste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, van de ochtend van 30 mei, is van het totale jaarbudget voor 2022 nog 11.290 euro over. Uitgaande van dat bedrag is er nog subsidie beschikbaar voor iets meer dan drie nieuwe elektrische auto's. In een toelichting meldt de Rijksdienst echter dat het budget voor nieuwe auto's al is overtekend. Dat betekent dat er al te veel aanvragen binnen zijn; het totale aantal aanvragen overschrijdt de totale subsidiepot. In theorie kunnen er nog aanvragen worden afgewezen, zodat alsnog nieuwe aanvragen kunnen worden toegewezen, maar die kans lijkt klein.

De situatie is nu dat de 71 miljoen euro die voor dit jaar beschikbaar was voor nieuwe elektrische auto's, binnen vijf maanden leeg is. Dit komt niet als een verrassing. In april bleek al dat de subsidiepot voor nieuwe EV's al voor 80 procent leeg was. Toen was er nog maar 14,8 miljoen euro over en in maart zat er nog 28,3 miljoen euro in de pot. Het betreft hier de registratie van nieuwe elektrische personenauto's, waarbij er 3350 euro wordt toegekend bij koop of private lease.

Het gaat hier om de zogeheten Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Deze regeling beslaat de periode 2020 tot en met 2024. Voor deze vijf jaar is in totaal 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd, waarvan 152 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto's. De subsidie wordt alleen toegekend bij volledig elektrische personenauto's die volgens de WLTP-norm een bereik van minimaal 120 kilometer hebben en waarvan de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt.

Er is ook een subsidiepot voor gebruikte elektrische personenauto's, waarbij een subsidie van 2000 euro beschikbaar is voor koop of private lease. Hiervoor is het totale budget voor dit jaar 20,4 miljoen euro en daarvan is momenteel nog 3,66 miljoen over. Halverwege april zat er nog 7,52 miljoen euro in deze pot voor tweedehands elektrische auto's.

Reactie milieuorganisatie

Milieuorganisatie Natuur en Milieu heeft I&O Research onderzoek laten doen onder meer dan 2100 Nederlanders. Daaruit komt naar voren dat twee derde van de Nederlanders bereid is om meer te betalen voor een elektrische auto, vanwege het milieu en de lagere gebruikskosten. Driekwart van de Nederlanders koopt echter een auto van onder de 15.000 euro, vooral tweedehands.

Bij gebruikte elektrische auto’s is het probleem dat de actieradius voor velen nog te laag is. Pas vanaf 300 kilometer wordt het voor chauffeurs interessant. Programmadirecteur van Natuur & Milieu Rob Van Tilburg ziet dan ook het liefst dat de overheid in de komende jaren doorgaat met stimuleringsmaatregelen. Dat leidt er volgens hem namelijk toe dat er een generatie auto’s met een grotere actieradius op de tweedehands markt komt.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat subsidies sterk bijdragen aan de keuze om elektrisch te gaan rijden. Die subsidies zijn naar de mening van de ondervraagden echter nog te mager. Van Tilburg: "De subsidies die de Nederlandse overheid verstrekt om een elektrische auto te kopen, zijn nog onvoldoende om zelfs de tweedehands elektrische auto bereikbaar te maken voor iedere Nederlander. Zolang de prijs voor een vergelijkbare benzineauto niet in de buurt komt van een elektrische auto, is stimulering nodig. Een interessante bevinding is dat het verlengen van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting tot 2030 eenzelfde impact heeft als de subsidie verhogen tot 6000 euro. De overheid heeft verschillende knoppen om aan te kunnen draaien in handen."