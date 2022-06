Vodafone test in Duitsland tracken van klanten als cookie-alternatief voor sites

Vodafone test in Duitsland een trackingsysteem waarbij het telefoonnummer en het IP-adres van de klant worden gebruikt om trackingtokens aan te maken. Deze worden met websites en adverteerders gedeeld, zodat zij op basis van die tokens gericht kunnen adverteren.

TrustPid wordt door zowel Vodafone als Deutsche Telekom ontwikkeld. Vodafone test het nu in Duitsland, bevestigt de provider tegen het Duitse nieuwsmedium Der Spiegel. TrustPid gebruikt het mobiele telefoonnummer en IP-adres van de klant om een pseudonieme network identifier aan te maken. Op basis van deze identifier maakt het systeem weer een pseudonieme unieke token aan, de TrustPid.

Die TrustPid is weer door websites en adverteerders in te zien, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen voorschotelen aan gebruikers en aan analytics kunnen doen. Om als adverteerder TrustPid bij websites te mogen gebruiken, moeten websitebezoekers via bijvoorbeeld een cookiepop-up toestemming geven.

Via een centrale Privacy Portal kunnen klanten inzien aan welke websites ze toestemming hebben gegeven om ze te volgen op basis van TrustPid. Die toestemming kunnen ze in de Privacy Portal per website intrekken. Ook is hier TrustPid geheel uit te schakelen. Deze Privacy Portal is alleen in te zien als klanten hun mobiele internetverbinding gebruiken en dus niet als ze bijvoorbeeld met wifi verbonden zijn. In de huidige versie van TrustPid hebben gebruikers die een hotspot van een klant gebruiken, toegang tot de Privacy Portal van die klant.

Vodafone en Deutsche Telekom, voorheen eigenaar van het Nederlandse T-Mobile, zeggen met TrustPid te willen bijdragen aan een gratis internet. De laatste jaren zijn er volgens de twee providers onder gebruikers steeds meer zorgen over privacy op internet en de manier waarop 'digitale informatie' over internet wordt verzonden. Met TrustPid zeggen de twee providers een oplossing te hebben gevonden waarbij websites gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en zo gratis kunnen blijven voor gebruikers, terwijl die gebruikers controle houden over hun privacy.

Met TrustPid is er 'minder' risico dat klanten direct worden geïdentificeerd, vergeleken met andere trackingopties, stellen de twee providers. Klanten zouden in theorie wel door sites geïdentificeerd kunnen worden, door de TrustPid van een gebruiker te koppelen aan bijvoorbeeld een account voor die website.

Vodafone bevestigt tegen Der Spiegel TrustPid met Duitse klanten te testen, maar het is niet duidelijk hoe groot die test nu is. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel klanten en websites er meedoen. De site van de Duitse krant Bild lijkt mee te doen aan de test. Het is niet duidelijk of Deutsche Telekom-klanten ook meedoen aan de test.

Het is niet voor het eerst dat een provider het tracken van klanten mogelijk maakt: in 2012 testte Verizon in de Verenigde Staten een vergelijkbaar systeem. TrustPid moet een alternatief voor cookies vormen, nu steeds meer browsers trackingcookies standaard blokkeren. Tegelijkertijd zou Apples Private Relay-dienst ook een gevaar kunnen vormen voor TrustPid, omdat die het IP-adres van de gebruiker vervangt door een ander IP-adres, waardoor de gebruiker moeilijker te volgen is voor de provider. Onder meer Vodafone klaagde dan ook eerder over de Private Relay-dienst bij de Europese Commissie.