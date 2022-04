Google begint eerste test met omstreden Privacy Sandbox tegen trackingcookies

Google begint voor het eerst met een praktische test in Chrome van zijn nieuwe advertentiesysteem Privacy Sandbox. Dat project bestaat uit meerdere api's waarmee gebruikers gepersonaliseerde ads zien zonder trackingcookies. De eerste api wordt nu in de browser getest.

Google schrijft in een blogpost dat het begint met een test op kleine schaal. Het gaat om een proef met Federated Learning of Cohorts, of FLoC. Dat is een van de weinige onderdelen van Privacy Sandbox waar Google tot nu toe een praktische uitwerking van had gemaakt. Met FLoC kunnen adverteerders gebruikers benaderen zonder dat ze daarbij gebruik maken van trackingcookies. Gebruikers worden opgedeeld in cohorten, gebaseerd op hun interesses op basis van websites die ze bezoeken. Dat wordt lokaal in de browser berekend, wat volgens Google een privacyvriendelijke alternatieve manier is om gebruikers te bereiken zonder hen over websites te volgen met tracking.

De FLoC-test vindt plaats onder 'een klein aantal gebruikers' in verschillende landen, waaronder de VS. Gebruikers uit Nederland, België of andere Europese landen vallen niet onder de test. Vermoedelijk heeft dat te maken met de privacywetgeving, want het is nog niet duidelijk hoe FLoC precies moet werken in combinatie met toestemming zoals dat gedefinieerd is onder de AVG en de e-privacyregels.

In de toekomst wordt de test wel wereldwijd uitgerold, zegt Google, maar het bedrijf geeft daar geen tijdlijn voor. Gebruikers die thirdpartycookies blokkeren in Chrome worden niet meegenomen in de test. In april krijgt Chrome nieuwe instellingen waarmee gebruikers zich kunnen uitschrijven uit FLoC.

Alle zaken waar nu nog thirdpartycookies voor worden ingezet moeten op termijn worden vervangen. Privacy Sandbox bestaat naast FLoC uit verschillende andere api's die allemaal verschillende doelen hebben. Zo zijn er api's om conversie te meten, maar ook voor praktische zaken zoals DoS-bescherming. Tweakers schreef eerder deze maand een Plus-artikel over het initiatief. Google zegt zelf dat FLoC voor 95 procent effectief is in het bereiken van klanten voor adverteerders, maar met de publieke testen moet blijken of dat echt zo is.

FLoC en Privacy Sandbox zijn niet onomstreden. Marktautoriteiten en burgerrechtenbewegingen zijn bang dat Google daarmee te veel macht naar zich toetrekt. In Engeland is daarom al een onderzoek gestart. De invloedrijke EFF noemde Privacy Sandbox eerder 'een vreselijk idee'.