Google stelt 'Privacy Sandbox' voor koppelen relevante ads en privacy voor

Google stelt onder de noemer Privacy Sandbox een aantal open webstandaarden voor die volgens het bedrijf personalisatie van advertenties koppelt aan privacy voor de gebruiker. Het blokkeren van cookies zonder alternatief bedreigt volgens Google de privacy en toekomst van het web.

Google noemt de Privacy Sandbox een 'veilige omgeving voor personalisatie die ook de privacy van gebruikers beschermt'. In feite gaat het om een reeks van voorstellen als onderdeel van het Chromium-project, zoals api's om adclick-conversie te meten, een privacybudget tegen fingerprinting en een trust token-api.

Google verwijst onder andere naar zijn plannen met Federated Learning. Hiermee maakt een browser het tonen van relevante advertenties mogelijk zonder tot een individu te herleiden data prijs te geven. Dat doet de browser door de gebruiker wat data betreft onderdeel van een grote groep te maken waarbij de anonimiteit behouden blijft.

Websites kunnen met api-calls voldoende info krijgen om een gebruiker als lid van zo'n groep aan te wijzen, maar verdere calls blokkeert de browser vervolgens. Het bedrijf noemt dit een 'privacybudget'. Het blokkeren van cookies is volgens Google een heilloze weg omdat ontwikkelaars dit zouden omzeilen, onder andere met fingerprinting wat ten koste zou gaan van de privacy. De gebruiker zou zo slechter af zijn omdat ze cookies kunnen verwijderen. Via het privacybudget wil Google fingerprinting voorkomen. Volgens Google zorgt het blokkeren van cookies zonder andere methode voor relevante advertenties voor een daling van de inkomsten van uitgevers, waardoor de toekomst van het 'levendige' web in gevaar komt.

Google werkt verder aan technieken waarmee adverteerders conversie kunnen meten zonder dat ze een gebruiker via tracking hoeven te volgen. Daarnaast test het bedrijf methodes om fraude met ad-clicks te voorkomen, waarbij privacytechnieken ook een rol kunnen spelen. Google verwijst daarbij naar CloudFlares PrivacyPass-token, waarmee internetters hun identiteit op meerdere sites anoniem kenbaar kunnen maken, zonder tracking.