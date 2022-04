Google noemt het zelf in omfloerste marketingtermen 'een bloeiend web-ecosysteem dat respectvol voor gebruikers en standaard privé is', maar de eerste blogpost over Privacy Sandbox geeft onmiddellijk aan waar dat nieuwe project écht om draait: advertenties. Privacy Sandbox is een nieuw initiatief van Google waarover op dit moment nog veel onduidelijk is, maar dat wel grote impact kan hebben en zelfs al heeft op hoe adverteerders gebruikers straks kunnen tracken over het internet. Er wordt achter de schermen al aan gewerkt, want binnen een jaar moeten thirdpartycookies in Chrome niet meer bestaan. We doken wat dieper in de termen en de api's om te zien wat dat betekent.

Privacy Sandbox bestaat niet uit één technologie of bijvoorbeeld een sdk, maar uit verschillende manieren om verschillende soorten tracking tegen te gaan. Dat gebeurt met api's, waarvan er een bedoeld is om trackingcookies te vervangen, en een andere om fingerprinting tegen te gaan. Met die verschillende api's worden advertenties niet uitgefaseerd, maar moet het mogelijk zijn om op een privacyvriendelijke manier hetzelfde doel te bereiken als tracking nu doet.