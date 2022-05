Microsoft blokkeert antitrackingmethode FLoC voorlopig in Edge

Microsoft gaat Googles controversiële antitrackingmethode FLoC blokkeren in Edge. Dat gebeurt in ieder geval voorlopig, al zijn de toekomstplannen voor de browser nog onzeker. Edge is een van de grootste platformen die geen FLoC gebruiken.

Microsoft heeft de FLoC-component in Edge niet alleen uitgeschakeld, maar zelfs helemaal verwijderd, merkt BleepingComputer op. Edge is gebaseerd op Chromium, en FLoC wordt daarop standaard geïnstalleerd en ingeschakeld, maar Microsoft heeft daar dus expliciet maatregelen tegen genomen. Microsoft zegt in een reactie dat het de plannen van Google ondersteunt om geen non consented user identity signals zoals fingerprinting en andere tracking meer toe te staan, maar het bedrijf zegt niet specifiek of en waarom het FLoC blokkeert. Volgens bronnen van BleepingComputer zou Microsoft afwachten hoe de ontwikkelingen rondom FLoC lopen.

FLoC staat voor Federated Learning of Cohorts. Het is een onderdeel van Privacy Sandbox, een initiatief van Google dat adverteerders alternatieven aanbiedt voor trackingcookies. Privacy Sandbox bestaat uit verschillende api's om verschillende trackingmaatregelen te vervangen. FLoC deelt gebruikers op in 'cohorten' op basis van hun interesses, zodat adverteerders specifieke groepen gebruikers kunnen benaderen. Tweakers schreef vorige maand een Plus-artikel over hoe FLoC werkt.

Het initiatief is controversieel. Privacyvoorvechter EFF noemt FLoC een 'vreselijk idee'. Er zijn inmiddels meerdere softwaremakers die het initiatief blokkeren. De browsers Brave en Vivaldi, die beide op Chromium zijn gebaseerd, doen dat ook al. Met Edge erbij blokkeert nu het merendeel van de alternatieve Chromium-browsers FLoC. Microsoft werkt zelf ook aan een soortgelijk project, genaamd Parakeet, maar daar is op het moment nog weinig over bekend.