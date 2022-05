Browsers Brave en Vivaldi gaan Googles cookiealternatief FLoC blokkeren

Webbrowsers Brave en Vivaldi hebben besloten om Googles trackingalternatief FLoC te blokkeren. Volgens de makers van de browsers is de technologie die Google ontwikkeld heeft een aantasting van de privacy van hun gebruikers.

FLoC, of Federated Learning of Cohorts, is onderdeel van Googles Privacy Sandbox, een intiatief om thirdpartytrackingcookies te vervangen die nu worden gebruikt voor het verzamelen van data om gerichte advertenties te tonen. Tweakers schreef onlangs een Plus-artikel over hoe Privacy Sandbox werkt. Met FLoC worden gebruikers lokaal ingedeeld in cohorten op basis van interesses, bedacht door een algoritme van Google. FLoC is een api die nu getest wordt in Chrome, maar ook in andere Chromium-browsers moet gaan draaien.

Met de cohorten kan FLoC gerichte advertenties tonen op basis van interesses, zonder dat hier in theorie zoals bij cookies persoonlijke informatie gedeeld wordt. In plaats daarvan wordt een gebruiker geanonimiseerd en krijgt een heel cohort bepaalde advertenties te zien, in plaats van individuele gebruikers. De makers van Brave en Vivaldi zijn het niet eens met deze uitleg.

Brave stelt in een verklaring dat FLoC in hun ogen een stap in de verkeerde richting is, omdat het standaard informatie over gebruikers en hun interesses verzamelt en deelt. "Zonder jouw volledige geïnformeerde instemming", stellen ceo Brendan Eich en privacyresearcher Peter Snyder. Brave heeft FLoC geblokkeerd in de Nightly-versie van Brave voor desktop en Android. Volgens de makers heeft FLoC de privacy van gebruikers niet kunnen aantasten en later deze week zal FLoC helemaal uit de stable release verdwijnen. Daarnaast wordt FLoC geblokkeerd op de websites van Brave voor gebruikers van Chrome.

"Het belangrijkste aspect van FLoC is dat het de privacy van gebruikers aantast terwijl het doet alsof het een privacyvriendelijk alternatief is", zeggen Snyder en Eich. "Google zegt dat FLoC privacy beter beschermt ten opzichte van thirdpartycookies, maar dat is een misleidende baseline", stellen zij. "Veel browsers versturen helemaal geen thirdpartycookies."

In een vergelijkbare verklaring noemen de makers van Vivaldi FLoC 'nasty'. "Het is een gevaarlijke stap die de privacy van gebruikers aantast", zeggen zij. Daarom hebben zij FloC op alle manieren die ze kunnen geblokkeerd door de Chromium-engine die zij gebruiken aan te passen waardoor er geen terugkoppeling naar Google meer is. De dienst is dan ook van plan om FLoC te blokkeren 'op elke manier mogelijk'.

De aankondigingen van Brave en Vivaldi dat zij FLoC gaan blokkeren volgt nadat zoekmachine DuckDuckGo een week geleden aan had gekondigd FLoC te blokkeren in zijn zoekmachine en extenties. DuckDuckGo stelt ook dat het initiatief schadelijk is voor de privacy van gebruikers omdat Google met FLoC gedetailleerde profielen van bezoekers kan opbouwen.