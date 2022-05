Beveiligde e-maildienst Mailbox.org verhoogt tarieven en verandert abonnementen

De Duitse maildienst Mailbox.org, die versleutelde e-mail aanbiedt, heeft nieuwe tarieven aangekondigd voor diens abonnementen en de abonnementen op de schop gegooid. Klanten betalen in sommige gevallen iets meer, of verliezen hierdoor opslag en tools.

In een nieuwsbericht zegt de Berlijnse start-up dat het met de nieuwe tarieven vooral geprobeerd heeft om de diensten die zij aanbieden makkelijker te maken. Zo waren er voorheen verschillende mailpakketten, pakketten voor cloudopslag en voor het gebruik van officediensten zoals documenten en videobellen. Die zitten nu in de nieuwe standaardabonnementen.

Voorheen betaalden klanten een euro per maand voor een light-abonnement, waar ze 2GB mailopslag en 100MB cloudopslag bij kregen en aanvullende videobeltools. Bij het goedkope account vervallen de cloudopslag en de aanvullende diensten. Voor wat voorheen het Team Mail- en MailXL-abonnement was, betalen gebruikers nu 3 euro in plaats van 2,50 euro. Wat voorheen het Business-abonnement was voor 25 euro per maand, heet nu Premium voor 9 euro per maand.

Ook waren er voorheen verschillende pakketten voor mail, teammail en officediensten. Die zitten nu in de nieuwe abonnementen verweven. Daardoor zijn klanten die verschillende pakketten hadden, nu in de meeste gevallen goedkoper uit. De nieuwe abonnementen zien er als volgt uit:

Light Standaard Premium Maandprijs 1 euro 3 euro 9 euro Mailopslag 2GB 10GB 25GB Cloudopslag - 5GB 50GB Mailadressen 3 10 25 Klantenservice beperkt (alleen accountvragen) normaal (binnen 48 uur) prioriteit (binnen 24 uur) Aanvullende diensten - Videobellen, chatten, officetools Videobellen, chatten, officetools

Mailbox.org staat er om bekend dat het beveiligde mail biedt dat gebruikmaakt van PGP-encryptie. Daarnaast maakt het gebruik van (EC)DHE-algoritmes voor Perfect Forward Secrecy om zo ontsleuteling van berichten tegen te gaan. Gebruikers kunnen hun eigen e-maildomein kiezen.

Een verandering in de nieuwe abonnementen is dat gebruikers nu een jaarabonnement aangaan, waar zij voorheen prepaid voor mail konden betalen en zich anoniem konden registreren. Dat heeft gevolgen voor de privacy van gebruikers. Volgens de aanbieder is dat nodig om aan huidige wetgeving te voldoen. Daarnaast vervallen transactiekosten en is migratie van mail naar Mailbox.org voortaan gratis.