Winkels annuleren RTX 3080 Gaming X Trio-pre-orders omdat MSI productie stopt

Webwinkels als Azerty en Alternate melden klanten die de RTX 3080 Gaming X Trio 10G van MSI besteld hadden, dat ze deze niet meer gaan leveren. MSI heeft de kaart end-of-life verklaard en produceert deze niet meer.

Woensdag hebben onder andere Megekko, Alternate en Azerty klanten ingelicht over het schrappen van de pre-orders van de MSI RTX 3080 Gaming X Trio 10G. Dat melden gebruikers op Gathering of Tweakers. Ook Alternate België meldt klanten dat hun bestellingen van de kaart geannuleerd is, blijkt uit een bericht op Reddit.

Volgens Azerty ligt het annuleren van de bestelling buiten hun macht en is de reden dat MSI is gestopt met het fabriceren van de GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G-videokaart. "Wij hebben daarom helaas enkele bestellingen moeten annuleren, omdat deze videokaarten niet meer bij ons binnen zullen komen." Alternate noemt dezelfde reden: "Helaas heeft MSI besloten om de RTX 3080 Gaming X Trio 10G niet meer te produceren. Door dit besluit, dat buiten onze macht ligt, is levering van dit product onmogelijk geworden." De Gaming X Trio staat nog wel op de site van MSI.

Sommige gebruikers hadden hun bestelling op 17 september geplaatst, de dag waarop de RTX 3080 beschikbaar kwam. De kaart was in korte tijd uitverkocht en ook daarna bleef de beschikbaarheid minimaal. Kopers kwamen veelal op wachtlijsten, waarop ze konden bijhouden op welke plek ze stonden om in aanmerking te komen voor levering bij nieuwe voorraden. De annulering van de bestellingen maakt dat ze vijf maanden voor niets gewacht hebben. De winkels beloven het aankoopbedrag binnen uiterlijk drie dagen terug te storten.

Door de annulering moeten klanten weer achteraan aansluiten in de rij, als ze een andere RTX 3080-kaart willen. Bovendien zijn de prijzen enorm gestegen waardoor ze meer geld kwijt zijn. MSI was woensdag niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens Alternate zou het bedrijf verwachten de andere modellen te kunnen blijven leveren.

Opvallend is dat MSI in maart juist zijn Gaming Trio-lijn van RTX 3080-kaarten uitbreidde met een Z- en Plus-variant, zoals VideoCardz schreef. Daarmee werd het Gaming Z-model het krachtigste model uit de serie. Het verschil zou verder zijn dat de Z-kaart een dunnere backplate heeft en 28 gram minder weegt. De Trio-kaarten onderscheiden zich met een Tri Frozr 2-koeler met drie ventilatoren en combineren drie DisplayPort 1.4-aansluitingen met HDMI 2.1 en drie 8-pinsconnectors voor stroomvoorziening.

Wanneer de beschikbaarheid van de RTX-videokaarten gaat normaliseren, is niet bekend. Afgelopen maandag maakte de cfo van Nvidia, Colette Kress, tijdens de jaarlijkse dag voor investeerders bekend dat het aanbod naar verwachting in het grootste deel van 2021 achterblijft bij de vraag.