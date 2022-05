Nvidia brengt dit jaar geen nieuwe gpu-architectuur uit

Nvidia brengt dit jaar geen nieuwe gpu-architectuur. Dat blijkt uit een roadmap die het bedrijf toonde tijdens GTC. Het bedrijf komt volgend jaar wél met een nieuwe gpu-architectuur, hoewel het nog niet bekend is of er in 2022 ook nieuwe GeForce-gpu's verschijnen.

Nvidia laat tijdens zijn GTC 2021-keynote weten dat zijn datacenter-roadmap nu een 'tweejarig ritme' heeft, verdeeld over drie soorten chips: cpu's, gpu's en dpu's . Het bedrijf wil het ene jaar focussen op x86-platforms, om zich het volgende op Arm te richten, met zo nu en dan een kicker ertussendoor, aldus Nvidia. De chipproducent komt met deze roadmap ieder jaar met minimaal een nieuw product.

Volgend jaar komt Nvidia met een nieuwe gpu-architectuur, die het vooralsnog 'Ampere Next' noemt. Nvidia maakt de daadwerkelijke naam van zijn komende architectuur dan ook nog niet bekend, hoewel deze volgens geruchten Lovelace zal heten. Nvidia brengt zijn nieuwe architecturen doorgaans eerst uit voor datacenters, om ze op een later moment uit te brengen voor consumenten. Het is dan ook nog niet duidelijk of gamers volgend jaar een nieuwe GeForce-videokaart kunnen verwachten.

Verder toont Nvidia zijn cpu-roadmap. Deze begint met zijn Grace-cpu, die het bedrijf eerder vandaag al aankondigde. Het bedrijf voorziet deze processor, die exclusief is bedoeld voor datacenters en high-performance computing, van een volgende generatie Arm Neoverse-cores. De Grace-cpu moet in 2023 beschikbaar komen. In 2025 zou de volgende generatie volgen, die vooralsnog bekendstaat als Grace Next.

Het bedrijf kondigt ook aan dat zijn BlueField-3-data processing unit vanaf 2022 beschikbaar komt. Deze chip is bedoeld voor het versnellen van datacenter-infrastructuur en heeft onder andere een geïntegreerde netwerkinterface die snelheden tot 400Gbit/s ondersteunt. Twee jaar later volgt een opvolger, in de vorm van een BlueField-4-dpu.