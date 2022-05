Nvidia kondigt Grace-cpu met Arm-cores voor datacenters en supercomputers aan

Nvidia introduceert zijn Grace-cpu. Deze chip is gebaseerd op de Arm-architectuur en is bedoeld voor datacenters en high-performance computing. De cpu moet in 2023 beschikbaar komen, en wordt in datzelfde jaar gebruikt in een Zwitserse supercomputer.

Nvidia kondigt de Grace-processor aan tijdens zijn GTC 2021-presentatie. De cpu komt niet beschikbaar voor consumenten, maar wordt exclusief gebruikt voor datacenters en hpc. De chip is bijvoorbeeld bedoeld voor het uitvoeren van AI-werklasten. Nvidia claimt dat systemen met de Grace-processor daarin 'tot tien keer beter presteren' dan de huidige Nvidia DGX-servers, die momenteel gebruikmaken van EPYC-cpu's van AMD.

De Grace-cpu wordt voorzien van toekomstige Arm Neoverse-cores, zo meldt Nvidia. Het bedrijf deelt verder nog weinig concrete details over deze cores en de chip zelf. Zo is het nog onbekend hoeveel van deze kernen de chip krijgt. Het is ook onduidelijk hoeveel transistors worden gebruikt in de cpu en op welk procedé de chip wordt gemaakt. Nvidia rept daarnaast niet over stroomverbruik.

Het bedrijf deelt wel details over het geheugen van Grace. De chip beschikt over vierde generatie Nvidia NVLink-interconnects, die een maximale bandbreedte van 900GB/s bieden tussen de Grace-cpu en Nvidia-gpu's. De chips zouden ook een 600GB/s-bandbreedte bieden van cpu naar cpu. Grace krijgt ook een Lpddr5x-geheugen-subsysteem, dat meer dan 500GB/s aan bandbreedte moet bieden en ondersteuning biedt voor error-correcting code. Deze bandbreedte zou tweemaal hoger zijn dan dat van DDR4, terwijl dit Lpddr5x-geheugen tot tien keer energiezuiniger zou zijn.

Nvidia kondigt ook aan dat er in 2023 een Alps-supercomputer wordt geleverd met Grace-cpu's. Deze supercomputer wordt gebouwd voor het Swiss National Supercomputing Centre, in samenwerking met Hewlett Packard Enterprise. Alps moet beschikken over 20 Exaflops aan rekenkracht voor AI-werklasten. Nvidia claimt dat Alps de snelste supercomputer voor AI-rekenwerk wordt. Naast de Grace-cpu, zal de supercomputer ook beschikken over nog onaangekondigde next-gen Nvidia-gpu's.

Nvidia is naar eigen zeggen nu een bedrijf dat aan drie soorten chips werkt; naast gpu's brengt het bedrijf in de toekomst ook cpu's en zogeheten dpu's uit. Laatstgenoemde is een data processing unit, die wordt gebruikt om datacenter-infrastructuur te versnellen. Nvidia wil naar eigen zeggen deze verschillende productgroepen iedere twee jaar updaten. Het bedrijf brengt naar eigen zeggen ieder jaar minstens een nieuw product uit.

Dit is niet de eerste keer dat Nvidia aan Arm-chips werkt. Het bedrijf kondigde in 2011 Project Denver aan. De fabrikant meldde toen dat het werkte aan Arm-cpu's, die geïntegreerd zouden worden in gpu's. Het bedrijf heeft sindsdien verschillende Tegra-soc's uitgebracht, die Arm-cores combineren met een gpu. Een dergelijke chip wordt onder andere gebruikt in de Nintendo Switch. Nvidia is van plan om Arm over te nemen voor 40 miljard dollar, hoewel deze overname nog moet worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten.