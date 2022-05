Apple en Google houden update van Britse corona-app tegen om dataverzameling

Apple en Google hebben een update tegengehouden van de Britse Covid-19 contactonderzoek-app. De app van de Britse NHS wil locatiegegevens van gebruikers verzamelen en dat gaat tegen de gebruiksvoorwaarden van Google en Apple in.

Het gaat om de tegenhanger van de Nederlandse CoronaMelder-app in Engeland en Wales, die gebruikt wordt voor het melden wanneer iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. De nieuwe update moest gebruikers vragen om logs te uploaden van check-ins bij evenementen, als zij achteraf positief getest zouden zijn op het coronavirus. Die check-ins werden verzameld met behulp van posters met barcodes die bij evenementen zouden hangen.

Maar door het verzamelen van die logs zou de Britse National Health Service in principe locatiegegevens verzamelen van gebruikers van de app, iets wat strikt verboden is volgens de gebruiksvoorwaarden van Google en Apple. De app is net als CoronaMelder gebouwd op het framework dat de twee bedrijven voor contactonderzoek-apps ontwikkelde, waarbij het uitgangspunt is om zo min mogelijk herleidbare gegevens te verzamelen van gebruikers.

Google en Apple hebben de update van de app afgelopen week tegengehouden en houden nu in plaats daarvan de vorige versie van de app live. Het was in de Britse Test&Protect-app al langer mogelijk om QR-codes te scannen bij het binnengaan van winkel, restaurant of ander gebouw om zo te loggen dat ze ergens geweest zijn. Maar die data was niet toegankelijk voor anderen en kon alleen gebruikt worden om hotspots te vinden. Met de update zouden die loggegevens dus wel gedeeld worden met de NHS.