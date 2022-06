CoronaMelder, de Nederlandse corona-app, is zes maanden oud. Op 10 augustus 2020 werd de app stilletjes live gezet in de Google Play Store. Dat gebeurde vanuit een kantoortje in Den Haag, waar een deel van de betrokken ontwikkelaars en vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijeen waren. Op 11 augustus kwam de app in de App Store van Apple te staan en op 16 augustus werd hij voor het eerst gedownload. Inmiddels is de app op ongeveer 4,5 miljoen telefoons gedownload, een goed moment om terug te blikken met een aantal betrokkenen: security-expert Brenno de Winter, Android-ontwikkelaar Hugo Visser, software-architect Ivo Jansch en designer Emiel Janson. Hoe kijken de makers zes maanden later terug op de ontwikkeling, op de kritiek en op de uiteindelijke impact van de app? En wat kan er geleerd worden van CoronaMelder? "De app is effectief, waarom wordt dat niet van de daken geschreeuwd? Waar zijn de spotjes en waarom noemt De Jonge hem niet tijdens persconferenties?", vraagt Visser.