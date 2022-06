CoronaMelder krijgt update die besmettingsmeldingen nauwkeuriger maakt

De Nederlandse CoronaMelder-app krijgt op maandag een update die een nieuwe versie van het Exposure Notification-framework van Apple en Google toevoegt. Hierdoor zou de app volgens de Rijksoverheid 'meer nauwkeurige besmettingsmeldingen kunnen sturen'.

In een blogpost meldt de Rijksoverheid dat uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd blijkt dat de app beter kan bepalen of gebruikers een melding moeten ontvangen met de nieuwe versie van het framework. De oude versie zou onder andere moeite hebben bij het herkennen van obstakels, zoals muren en vloeren. Bij de nieuwe versie van het framework zou de CoronaMelder daar beter in worden, wat het aantal onterechte meldingen volgens de Rijksoverheid moet verlagen.

De update maakt het ook mogelijk om een melding te sturen naar gebruikers die op een dag meerdere keren in contact zijn geweest met een besmet persoon, indien deze momenten bij elkaar opgeteld langer zijn dan een kwartier. Momenteel stuurt de app alleen een melding wanneer één dergelijk contactmoment langer dan vijftien minuten is.

De nieuwe versie van de app zou vanaf maandag automatisch geüpdatet moeten worden, zo meldt de Rijksoverheid. De update lijkt al beschikbaar te zijn voor de iOS-variant van de app, die wordt aangeduid als versie 2.0.0. De update lijkt op het moment van schrijven nog niet te zijn uitgebracht in de Play Store van Google.