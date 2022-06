'Een op de vijfentwintig Europeanen meldt coronabesmetting in app'

De CoronaMelder-app en soortgelijke apps in andere Europese landen wordt in gemiddeld een op de vijfentwintig coronagevallen ingezet. Dat blijkt uit onderzoek van vier Europese media na analyse van gebruiksdata van drieëntwintig Europese corona-apps.

Journalisten van het Belgische VRT, Franse Le Monde en Duitse Die Zeit verzamelden onder leiding van de Nederlandse journalistieke non-profit The Investigative Desk informatie over het gebruik van corona-apps in drieëntwintig Europese landen. Iets meer dan een miljoen Europeanen gebruikten zo'n app om onbekenden te waarschuwen na een coronabesmetting. In diezelfde periode raakten bijna vijfentwintig miljoen mensen besmet met corona.

Nederlanders gebruikten de app tussen 1 december en half mei 125.000 keer om een besmetting door te geven. Dat zorgde voor 160.000 aangevraagde coronatests, waarvan er 11.000 positief waren. De app wordt daarbij in Nederland vaker dan gemiddeld gebruikt om een besmetting door te geven. In België stuurden sinds de introductie van de app eind september maar 27.200 besmette mensen een melding uit, amper 3 procent van het totaal aantal besmette personen in die periode.

Gemiddeld is de app in Europa gedownload door 24 procent van de bevolking. In Ierland het meest: 51 procent van de Ieren heeft de app gedownload, gevolgd door Finland met 41 procent en Denemarken met 39 procent. Onderaan bungelen Kroatië, Hongarije en Cyprus: minder dan twee procent van de burgers downloadde daar een corona-app. CoronaMelder werd in Nederland door 28 procent van de Nederlanders gedownload. Coronalert werd in België door 24 procent van de Belgen gedownload.

De onderzoekers liepen er tegenaan dat er vrij weinig bekend is over het gebruik en de effectiviteit van de app. Dat is inherent aan hoe de Europese contactonderzoek-apps gemaakt zijn, want zij slaan geen gegevens op over het gebruik en delen dit niet met een centrale server. Zo heeft de beheerder van de app amper inzicht in het gebruik, zoals de makers onlangs in een interview met Tweakers uitlegden.

Doordat er zo weinig data beschikbaar is, zijn verschillende mensen kritisch op het nut van de apps, omdat dat nut niet te bewijzen is. Dat schrijft ook VRT. Bronnen die het journalistencollectief spraken stellen dat privacy gebruikt wordt als rookgordijn om het nut of het gebrek daaraan te verhullen, terwijl er wel kosten aan de app gebonden zijn. De Belgische overheid betaalde 1,3 miljoen euro voor de app, Nederland inmiddels 11,8 miljoen euro.

Uit eerder onderzoek van de Erasmus Universiteit was al bekend dat minder dan de helft van de mensen die een melding krijgt in de CoronaMelder-app zich laat testen of thuis blijft. Het overgrote deel van de gebruikers krijgt nooit een melding.