Reisapplicatie Covidsafe.be beschikbaar vanaf 17 juni

De Belgische reisapp Covidsafe.be, waarin Belgen kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn en zo vrij binnen Europa kunnen reizen, is vanaf 17 juni beschikbaar. Met de app kunnen Belgen in de vorm van een qr-code laten zien dat ze een covidcertificaat hebben.

De app gaat Covidsafe.be heten en zal overal binnen de Europese Unie erkend worden, schrijft de Belgische krant L'Echo. De app moet het makkelijker maken om binnen de EU te reizen, omdat de app kan aantonen dat iemand vrij is van het coronavirus. De precieze voorwaarden van het reisbewijs zijn nog niet bekend. Daarover wordt vrijdag besloten. In ieder geval mensen die volledig gevaccineerd zijn zullen vrij kunnen reizen, mogelijk ook mensen die al covid-19 gehad hebben en immuun zijn of die onlangs een negatieve PCR- of antigeentest hebben gehad.

De app is ontwikkeld door Digitaal Vlaanderen, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het digitaliseren van overheidsdiensten in Vlaanderen. Volgens die partij is de app 'technisch gezien rond.' Toch duurt het tot op zijn minst 17 juni tot de app beschikbaar wordt, omdat er nog gewerkt wordt aan het opzetten van een helpdesk en een informatiecampagne. Ook is er nog een juridische basis nodig voor de gegevensverwerking in de app.

Makkelijker

Het reisbewijs, en dus niet een reispaspoort, moet het makkelijker maken om binnen Europa te reizen, zonder dat er bij binnenkomt en vertrek getest moet worden of dat iemand in verplichte quarantaine moet. Een zevental EU-landen heeft nu zo'n digitaal reisbewijs ontwikkeld en begint deze week met het uitgeven ervan. Welke landen dat precies zijn, is nog niet bekend. Vanaf 17 juni zou de app al werken om naar Frankrijk te reizen. Andere Europese landen volgen 1 juli. Belgen die geen app willen als reisbewijs, kunnen ook een papieren coronacertificaat aanvragen.

Covidsafe.be wordt niet de enige die toegang krijgt tot het covidcertificaat. Ook een reeks Belgische websites, waaronder Masante.be, en regionale portals en overheidsinstanties krijgen toegang tot het certificaat, schrijft L'Echo. Daarnaast wordt parallel aan Covidsafe.be gewerkt aan de app Covidscan.be, een app waarmee de Belgische douane het reisbewijs van inreizende Europeanen kan scannen. De Belgische overheid betaalde ongeveer een miljoen voor de ontwikkeling van de Covidsafe.be-app.