Belgische corona-reisapp CovidSafe is uitgebracht voor Android en iOS

De Belgische overheid heeft de corona-app CovidSafe uitgebracht. Belgen kunnen daarmee middels een qr-code aantonen dat ze zijn gevaccineerd om zo deze zomer naar andere Europese landen te reizen.

De app is sinds woensdag te downloaden in de Play Store of de App Store onder de naam CovidSafeBE. Er is ook een aparte website opgezet voor informatie over de app. De applicatie werkt op Android-toestellen met Android 5 of hoger, of op iOS-toestellen met minimaal iOS 12.5 op een iPhone 5s of hoger. De bewijzen kunnen in de app ook offline worden opgeslagen, voor het geval de gebruiker geen internet tot zijn beschikking heeft. De app is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Met de CovidSafe-app kunnen Belgen aantonen dat ze een covid-19-vaccin hebben gehad, of als alternatief dat ze recent een negatieve coronatest hebben gedaan. Het is ook mogelijk een herstelcertificaat in de app te tonen, waarmee gebruikers aantonen dat ze hersteld zijn van covid-19 nadat ze eerder een positieve test hebben gehad. Burgers moeten zich daarvoor aanmelden via Itsme of eHealth. Dat kan in de app of via covidsafe.be, of via een telefoonnummer.

De app toont een qr-code die bij bijvoorbeeld de douane kan worden gescand. Ook worden de naam, geboortedatum en informatie over de vaccinatie getoond. Pas vanaf 1 juli is zo'n certificaat verplicht voor het reizen naar de meeste EU-landen.

De applicatie is ontwikkeld door Digitaal Vlaanderen, het agentschap dat overheidsdiensten ondersteunt bij hun digitalisering. Aanvankelijk zou de applicatie pas 17 juni beschikbaar zijn, maar dat is een dag eerder.