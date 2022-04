Applemuseum in Westerbork sluit de deuren, computers deels naar Amac-directeur

Het bestuur van het Applemuseum in Westerbork heeft besloten te stoppen en de deuren te sluiten. Door de coronacrisis en het tekort aan vrijwilligers lukt het niet het museum draaiende te houden. De voorwerpen van het museum gaan naar twee nieuwe eigenaars.

Het Applemuseum kan niet meer door, schrijft RTV Drenthe, omdat door de coronacrisis te weinig bezoekers het museum bezoeken en omdat er geen vrijwilligers meer zijn om het draaiende te houden. Doordat de kosten wel doorliepen de afgelopen maanden, moet de deur dicht.

Het museum was onder meer eigenaar van een werkende Apple Lisa, de geflopte eerste computer van Apple met icoonbesturing. De computers en andere voorwerpen die in het museum stonden, worden ondergebracht bij twee nieuwe eigenaren. Een deel gaat naar het techniekmuseum Oyfo in Hengelo, het andere deel gaat naar Amac-directeur Ed Bindels die in Utrecht werkt aan het grootste Applemuseum van Europa.

In het museum stonden tientallen Applecomputers opgesteld in werkende staat, waarop zelfs oude spellen te spelen waren. Alle computers waren aan het museum geschonken. Het museum streefde er naar om niet alleen een museum te zijn waar bezoekers de computers konden zien, maar ook konden ervaren. Het museum werd gerund door een stichting.