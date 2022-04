Google gaat Androidgebruikers wereldwijd waarschuwen voor aardbevingen

Google gaat Androidgebruikers wereldwijd seconden voor een aardbeving begint waarschuwen, zodat zij dekking kunnen zoeken. De feature was voorheen alleen in de VS beschikbaar, maar nu in meer landen. De app helpt reddingswerkers bovendien om mensen te vinden.

De aardbevingswaarschuwing is een uitbreiding van de Emergency Help-feature van Android en waarschuwt gebruikers een paar seconden voor een aardbeving om te gaan liggen, dekking te zoeken en daar te blijven. Het systeem maakt daarbij gebruik van regionale aardbevingssystemen.

Het waarschuwingssysteem werd in 2020 door Google uitgeprobeerd in de VS, in eerste instantie in Californië, maar later ook in de staat Washington. Daarvoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met het United States Geological Survey. In april volgden Nieuw-Zeeland en Australië en deze zomer ook Turkije, de Filipijnen, Kazachstan, Kyrgizië, Tajikistan, Turkmenistan en Uzbekistan. Komend jaar moet de waarschuwing naar meer landen komen. Daarbij krijgen landen met een hoger aardbevingsrisico prioriteit.

Behalve dat de melding gebruikers waarschuwt voor aardbevingen, gebruikt het ook de accelerometers in Androidtelefoons voor vroege signalering van seismische activiteit. Als de telefoon trillingen waarneemt waarvan het vermoedt dat het een aardbeving kan zijn, wordt een signaal naar de aardbevingsdetectieserver van Google gestuurd. Dat gaat geanonimiseerd. De gecombineerde informatie van alle telefoons in een gebied kunnen een indicatie geven van de grootte van een aardbeving.

De aardbevingswaarschuwing is niet de enige update die Android krijgt deze zomer. Ook heeft Google een paar features aan de Berichten-app toegevoegd. Zo heeft de app end-to-end-encryptie mogelijk gemaakt voor meer gebruikers, kunnen berichten gebookmarkt worden met een ster en gaat de Emoji Kitchen contextgebonden emoji's aanbieden.

Daarnaast kunnen meer apps gebruikmaken van stemcommando's in Google Assistent op Android, en wordt Android Auto uitgebreid met een gepersonaliseerd launcherscreen, een handmatig instelbare dark mode en een verbeterde scrollbalk om sneller langs apps te scrollen. Android Auto heeft verder ondersteuning voor meer apps voor het laden van elektrische auto's, parkeren en navigeren. Ook kunnen gebruikers voortaan berichten ontvangen en sturen in WhatsApp en Messages vanuit Android Auto.

Tot slot is een aantal features aan Android toegevoegd voor mensen met een motorische beperking. Zo is Voice Access verbeterd en werkt deze alleen als gebruikers naar het scherm kijken en wordt de wachtwoordinput verbeterd voor Voice Access, waardoor deze beter herkent of een veld een wachtwoordveld is, waardoor ook nummers en symbolen makkelijk ingevoerd kunnen worden.