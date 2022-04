Sonos waarschuwt in hoorzitting voor macht van slimme-speakerfabrikanten

Sonos is niet blij met de manier waarop Apple de assistent Siri vrijgeeft voor externe ontwikkelaars. Het bedrijf zegt dat de nieuwe smarthomestandaard Matter, waaraan onder andere Apple werkt, leidt tot minder vrijheid voor gebruikers van slimme speakers en apparaten.

De kritiek komt van Sonos' topjurist Eddie Lazarus tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat over concurrentie in smarthometechnologie. Lazarus is daar om zijn visie erop te geven en is kritisch op Apple, schrijft MacRumors. Hij noemt de smarthomestandaard Matter, waar Apple samen met Google en Amazon aan werkt, 'een Trojaans paard'. Ook de manier waarop Google en Amazon hun stemassistenten integreren in hun apparaten, krijgt kritiek.

Lazarus zegt dat smarthomestandaard Matter 'praktisch een samensmelting van Google- en Apple-code is'. Apple kondigde eerder deze maand tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC aan dat het meewerkt aan de nieuwe standaard voor smarthomeapparaten, Matter. Daar gaat straks Apples eigen HomePod op draaien. Dat moet ervoor zorgen dat apparaten van techbedrijven beter met elkaar kunnen samenwerken. "Het kan goed zijn dat dit initiatief positieve resultaten heeft voor de makers van apparaten als lampen, omdat ze die kunnen laten werken met alle drie de grote ecosystemen", geeft Lazarus toe. "Maar ik ben sceptisch dat dat leidt tot uitgebreide keus voor de consument aan de voorkant." Vanuit het perspectief van die gebruikers, zegt Lazarus, is 'de keuze tussen een beperkt aantal walled gardens hetzelfde'. Hij zegt dat het iniatief elementen heeft van een Trojaans paard, waarbij de ontwerpers van de standaard 'de aard en de snelheid van ontwikkelingen bepalen', inclusief die van concurrenten.

Daarbij hekelt Lazarus ook de eisen die grote bedrijven stellen voordat stemassistenten op hun hardware mogen draaien. Hij noemt het feit dat Google en Apple bepalen dat gebruikers maar één slimme assistent kunnen kiezen op hun speakers. "Deze gedwongen keus beperkt de keus van de consument, maar is goed voor Google, omdat dat ervan uitgaat dat de meeste gebruikers Google Assistent zullen gebruiken en in het Google-ecosysteem blijven zitten."

De Sonos-topman denkt dan ook dat op de lange termijn speakers duurder zullen worden als er maar een handvol slimme assistenten te gebruiken is. "Deze giganten zullen dan hun overweldigende macht gebruiken om te bepalen hoe nieuwe concepten op de markt komen", waarschuwt hij.