Voorstel Eurocommissaris: grote techbedrijven in extreemste geval opsplitsen

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel om de EU meer macht te geven om techgiganten indien nodig te bestraffen, om zo de consument en kleine concurrenten te beschermen. Gedwongen opsplitsing en volledige uitsluiting van de markt worden overwogen.

De maatregelen zouden alleen in de extreemste omstandigheden gebruikt worden, stelt Eurocommissaris Thierry Breton tegenover The Financial Times. Verder heeft de EU uiteraard alleen iets te zeggen over de Europese operaties van een bedrijf uit bijvoorbeeld Amerika. Voorbeelden van overtredingen zouden zijn dat bedrijven er te lang over doen om illegale content van hun platformen af te halen, belastingontwijking, het belemmeren van het gebruik van meerdere platformen of het overstappen van het ene naar het andere platform.

Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt, die de regie heeft als het gaat om nieuwe EU-regelgeving om techgiganten te beteugelen, vergelijkt de bedrijven met de grote banken voor de financiële crisis van 2008 en noemt ze 'te groot om zich te bekommeren' over de huidige regelgeving. Die huidige regelgeving is de ecommerce directive, stammend uit het jaar 2000.

Verder schrijft FT dat Brussel een scoresysteem overweegt waarmee het publiek en belanghebbenden het gedrag van grote techbedrijven kunnen beoordelen, maar meer informatie wordt daarover in het stuk niet gegeven. Het wetsvoorstel zou nog voor het eind van het jaar klaar moeten zijn. De Eurocommissaris benadrukt wel dat het nieuwe systeem een samenwerking tussen de nationale regeringen en de EU zou vergen.