IBM wil volgens vakbond tweehonderd Belgische banen schrappen

De Belgische vakbond ACV Puls zegt dat IBM in het land tweehonderd banen wil schrappen. Dit komt neer op een vijfde van alle Belgische IBM-banen. Het schrappen van de banen zou onderdeel zijn van een wereldwijde herstructurering.

Onder meer HLN schrijft over het ACV Pulse-bericht, waarin de vakbond zegt zoveel mogelijk banen te willen behouden. Daarvoor start het een procedure-Renault, waarbij onder meer wordt gekeken of de ontslagronde wel goed verloopt en deze juridisch wordt getoetst. Volgens de vakbond is het de tweede keer dit jaar dat IBM Belgische banen schrapt. Eerder verdwenen er zeventig Belgische banen bij IBM.

ACV Pulse zegt dat het schrappen van de banen onderdeel is van een wereldwijde reorganisatie. Hoeveel banen er wereldwijd moeten verdwijnen, is niet duidelijk. Een analist van onderzoeksbureau Bernstein zegt tegen The Register dat het om zo'n twintigduizend banen zou gaan, ongeveer zes procent van IBM's personeel. Met deze reorganisatie wil IBM het Managed Infrastructure Services-bedrijfsonderdeel afsplitsen naar een nieuw bedrijf. Op die manier kan IBM zich richten op clouddiensten en kunstmatige intelligentie, terwijl het nieuwe bedrijf zich richt op netwerkinfrastructuur van grote bedrijven.