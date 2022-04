IBM wil in 2023 quantumprocessor met 1000 qubits gereed hebben

IBM werkt aan drie quantumprocessors die in de komende drie jaar moeten verschijnen. In 2023 hoopt het bedrijf de mijlpaal van meer dan duizend qubits behaald te hebben. Dat moet gebeuren met de Condor-processor.

IBM Quantum Computing heeft een naar eigen zeggen agressieve roadmap opgesteld voor zijn plannen om quantumsystemen op te schalen. Het bedrijf nam deze maand stilletjes de Hummingbird in gebruik: een quantumprocessor met 65 qubits. Een van de eigenschappen hiervan is dat het bedrijf signalen van acht qubits in een keer kan uitlezen.

De Hummingbird vormt een opmaat naar de Eagle, die volgend jaar moet verschijnen en dan 127 qubits biedt. IBM gebruikt onder andere through-silicon via-kanalen voor de processor en het bedrijf plaatst de qubits in een aparte laag om de coherentie te behouden, oftewel om verstoring van het fragiele systeem van buitenaf te voorkomen. Ook gaat IBM bij de Eagle kijken naar de samenwerking van qubits voor error-correctie. Het bedrijf plaatst de qubits nog steeds in een hexagonale structuur, net als het bij de huidige Falcon-quantumprocessor met 27 qubits doet.

De opvolger van Eagle heet Osprey en deze moet in 2022 uitkomen en 433 qubits bevatten. Voor deze processor gaat IBM onder andere verbeterde koeling gebruiken. Voor de Condor, die in 2023 moet verschijnen met 1121 qubits, maakt IBM gebruik van een geheel nieuw ontworpen ijskast met de naam Goldeneye, met afmetingen van drie bij twee meter. IBM maakt gebruik van qubits op basis van supergeleiding, de zogenoemde transmons, die op temperaturen vlak boven het absolute nulpunt van −273°C gehouden moeten worden.

IBM hoopt met de Condor onderzoek te doen naar complexe problemen die efficiënter met een quantumsysteem dan een klassieke supercomputer op te lossen zijn. IBM werkt al jaren aan quantumsystemen, net zoals Google, Intel en Microsoft dat ook doen. Meer over dit onderwerp staat in het achtergrondartikel De race naar een quantumcomputer - Wint Google, IBM of Microsoft?.