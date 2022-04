Garmin brengt Forerunner 745-sporthorloge uit voor 500 euro

Garmin voegt een nieuw model toe aan zijn Forerunner-serie van gps-sporthorloges. De Forerunner 745 is gericht op hardlopers en triatleten en biedt volgens de fabrikant gedetailleerde trainingsstatistieken en work-outs op het toestel.

De nieuwe Garmin Forerunner 745 is wat functionaliteit en sensoren betreft grotendeels vergelijkbaar met de Forerunner 945. Dat eerder uitgebrachte topmodel heeft nog navigatiekaarten als extra toevoeging, die zijn niet beschikbaar op de 745. De nieuwe Forerunner 745 is met zijn horlogekast van 43,8mm ook iets kleiner dan het 47mm grote topmodel.

Garmin voorziet de Forerunner 745 van een aantal nieuwe functies, die nog niet beschikbaar zijn op andere Garmin-horloges. Zo geeft het horloge gedetailleerde informatie over benodigde hersteltijd, door ook slaap- en stressgegevens te gebruiken bij berekeningen. Ook geeft het sporthorloge dagelijkse suggesties voor work-outs, zowel voor hardlopen als voor fietsen.

Het horloge heeft een nieuwe Track Run-optie, voor hardlopen op een atletiekbaan. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aangeven op een renbaan van vierhonderd meter te lopen, en daarbij aangeven in welke van acht banen ze lopen. Het horloge herkent dan automatisch de lengte, mits de renbaan aan de standaarden van atletiekbonden voldoet.

De Forerunner 745 heeft een transreflectief 1,2"-lcd met een resolutie van 240x240 pixels. Het horloge weegt 47 gram en heeft nfc en Garmin Pay-ondersteuning. Ook is er integratie met muziekstreamingdiensten als Spotify en ruimte om tot vijfhonderd mp3's lokaal op te slaan. De accu gaat volgens Garmin tot zeven dagen mee in de smartwatchmodus en tot zes uur bij het gelijktijdige gebruik van de gps- en muziekfunctie.

Samen met het horloge brengt Garmin een nieuwe hartslagband uit: de HRM Pro. Die kost 130 euro en is de opvolger van de HRM Tri. De hartslagband geeft gedetailleerde informatie over hardloopdynamiek, zoals grondcontacttijdbalans, staplengte en verticale ratio. De accu gaat volgens Garmin een jaar mee bij gebruik van één uur per dag. In de hartslagband kan 18 uur aan data lokaal opgeslagen worden, de band is daarmee ook te gebruiken zonder een horloge te dragen.

Garmin brengt de Forerunner 745 woensdag uit voor een adviesprijs van 500 euro. De nieuwe functies van de Forerunner 745 komen via software-updates ook naar de Forerunner 945, fēnix 6- en Solar-modellen.