Nederlandse e-bikefabrikant VanMoof krijgt investering van 40 miljoen dollar

De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof heeft in een nieuwe investeringsronde in totaal 40 miljoen dollar opgehaald. Het bedrijf wil het geld gebruiken om de productie van elektrische fietsen te verhogen en de serviceverlening en software te verbeteren.

De investering van 40 miljoen dollar is afkomstig van Norwest Venture Partners, Felix Capital en Balderton Capital. Eerstgenoemde is een Amerikaanse durfinvesteerder; de andere twee zijn in Londen gevestigde durfinvesteerders. VanMoof schrijft dat deze nieuwe investering volgt op een eerdere investering uit mei, waarbij het ging om een bedrag van 13,5 miljoen dollar. In totaal heeft het bedrijf nu 73 miljoen dollar opgehaald.

De Nederlandse fietsenfabrikant zegt dat deze financiering zal worden gebruikt om de productie te verhogen. VanMoof heeft eigen fabriek in Taipei waar zijn e-bikes worden gemaakt, waar het bedrijf voorheen een fabriek van een derde partij moest gebruiken. Daarnaast wil het bedrijf het geld gebruiken voor innovatie, het wereldwijd uitbreiden van de activiteiten en het realiseren van een 'ecosysteem van ondersteunende oplossingen voor fietsers'. Dit ecosysteem omvat een wereldwijd mobiel servicenetwerk, intuïtievere app-ondersteuning, betere software met diagnostische oplossingen op afstand en een betere klantenondersteuning. Volgens Taco Carlier, een van de twee oprichters van VanMoof, wordt in de komende zes tot twaalf maanden het klanttraject verbeterd, waar ook het plannen van controles onder vallen. 'Het nakijken van een VanMoof-e-bike is straks net zo makkelijk als het online bestellen van een maaltijd', belooft Carlier.

De fabrikant stelt dat de markt voor e-bikes in de komende zes jaar de 46 miljard dollar passeert, met groeipercentages die verdubbeld zijn ten opzichte van de voorspellingen van voor de coronacrisis. Volgens het bedrijf heeft de covid-19-situatie gezorgd voor een zeer hoge vraag naar e-bikes en zal het de overstap op de elektrische fiets verder versnellen. De fabrikant heeft naar eigen zeggen tot nu toe 220 procent meer omzet geboekt ten opzichte van vorig jaar.

VanMoof is in 2009 opgericht, maar is inmiddels vooral bekend van de X2 en S2, en de in april dit jaar geïntroduceerde opvolgers: de X3 en de S3. Deze nieuwe e-bikes hebben net als hun voorgangers een ledscherm en een connectie met de app, maar kregen een lagere introductieprijs van 1998 euro. De X3 en S3 hebben een elektromotor met een vermogen van 250W, een in het frame verborgen 504Wh-accu en zijn voorzien van een kicklock in het achterwiel. De app maakt via een versleutelde bluetoothverbinding contact met de fiets, zodat bij een eventuele diefstal is na te gaan waar de fiets zich bevindt.