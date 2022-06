VanMoof krijgt investering van 128 miljoen dollar

De Nederlandse e-bikefabrikant VanMoof heeft in een nieuwe investeringsronde in totaal 128 miljoen dollar opgehaald. VanMoof zegt dat het dit bedrag onder meer gaat gebruiken om de productie uit te breiden.

Het Nederlandse bedrijf zegt dat met deze recente investeringsronde in totaal 182 miljoen dollar is opgehaald in minder dan twee jaar tijd. Een jaar geleden werd er bijvoorbeeld 40 miljoen tijdens een investeringsronde opgehaald en in mei van vorig jaar was dat 13,5 miljoen dollar. VanMoof weet dus tijdens dit soort rondes steeds meer geld op te halen.

Volgens VanMoof wordt de nieuwe financiering verder aangewend om de manier waarop hardware- en softwarecomponenten worden gemaakt 'opnieuw uit te vinden' en om de e-bikes 'toegankelijker te maken voor consumenten'. Daarbij moet gedacht worden aan een 'verschuiving van verticale integratie naar circulaire integratie' voor wat de toeleveringsketen betreft. Verder zal het geld dus gestoken worden in de productie- en toeleveringsketen om zodoende de productie te kunnen uitbreiden. Het bedrijf zegt dat dit soort aanpassingen moeten leiden tot lagere prijzen voor de e-bikes.

De huidige investeringen zijn onder meer afkomstig van Hillhouse Investment, de partij die ook de financiering leidde. Daarnaast heeft Gillian Tans, de voormalig ceo van Booking.com, geld toegezegd. Ook bestaande durfinvesteerders Norwest Venture Partners, Felix Capital, Balderton Capital en TriplePoint Capital zijn weer van de partij. Welke bedragen de individuele investeerders hebben neergelegd, wordt niet gezegd.

VanMoof is in 2009 opgericht en is met name bekend van de in april vorig jaar geïntroduceerde X3 en de S3. Deze nieuwste elektrische fietsen van het bedrijf hebben net als hun voorgangers een ledscherm en een connectie met app en zijn voor een prijs van 2198 euro te bestellen. De fietsen zijn ook te leasen voor een maandelijks bedrag van 78 euro. Beide modellen hebben een elektromotor met een vermogen van 250W, een turboknop, een in het frame verborgen 504Wh-accu en een kicklock in het achterwiel. De app maakt via een versleutelde bluetoothverbinding contact met de fiets, zodat bij een eventuele diefstal is na te gaan waar de fiets zich bevindt.