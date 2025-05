VanMoof sluit tijdelijk winkels en vraagt uitstel van betaling aan

VanMoof heeft uitstel van betaling aangevraagd en de rechtbank in Amsterdam heeft deze aanvraag goedgekeurd. Het bedrijf meldt tegenover Tweakers dat winkels van het merk daarnaast tijdelijk gesloten worden. VanMoof zegt contact op te gaan nemen met klanten.

In een statement laat de Nederlandse e-bikeproducent weten dat VanMoof-winkels voor de veiligheid van zijn medewerkers tijdelijk gesloten zijn. Eerder vandaag meldde Het Parool dat enkele boze klanten zich voor een filiaal in Amsterdam hadden verzameld. Zij konden hun e-bike niet meer ophalen. Ook schreef Bright dat tientallen lezers de afgelopen maand na annulering van een bestelling hun geld nog steeds niet hebben teruggekregen. VanMoof laat weten dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met klanten die nog wachten op een levering of reparatie.

VanMoof Global Holding B.V. heeft uitstel van betaling aangevraagd en dat heeft de rechter toegekend. Volgens het bedrijf hebben daarentegen ook VanMoof B.V. en VanMoof Global Support B.V. uitstel van betaling aangevraagd. Daarvoor is voor zover bekend tot dusver geen goedkeuring gegeven. Wat dat betekent voor klanten en voor het bedrijf is niet duidelijk.

De rechtbank heeft twee bewindsvoerders benoemd die samen met het management van VanMoof de situatie gaan beoordelen. Daarnaast is er een 'afkoelingsperiode' afgekondigd die twee maanden van kracht is. Gedurende deze tijd kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op betalingen van VanMoof. De e-bikemaker zegt dat er naar een oplossing gezocht wordt waarmee het bedrijf kan voortbestaan. Vaak is een uitstel van betaling daarentegen een voorbode voor faillissement, al is het vooralsnog te vroeg om dat te concluderen.

Het bedrijf pauzeerde enkele weken geleden al verkopen van nieuwe e-bikes via zijn webshop, naar eigen zeggen om bestaande orders beter te kunnen afhandelen. Dinsdag schreef Tweakers dat VanMoof volgens betrokkenen daarentegen financiële problemen zou hebben. Het bedrijf zou geen nieuwe investeringen meer hebben kunnen veiligstellen en zou al langere tijd verlies draaien. Dit zorgde al langer voor zorgen over het voorbestaan van de Nederlandse fabrikant.