Fietsfabrikant Cowboy maakt app om VanMoof-sleutel te downloaden

VanMoof-concurrent Cowboy heeft een gratis iOS-app uitgebracht waarin gebruikers van het noodlijdende merk hun digitale fietssleutel in kunnen opslaan. Op internet gaat ook een opensourceapp rond die al langer bestaat en hetzelfde doet.

Cowboy noemt de app Bikey. Dat is een bèta-app die voorlopig alleen nog voor iOS beschikbaar is en nog wat gebreken heeft. De app maakt het mogelijk om een sleutelpaar aan te maken voor een VanMoof-fiets, iets dat ook kan via de officiële VanMoof-app. Met Bikey is het mogelijk de sleutel te exporteren zodat die later kan worden gebruikt. De sleutel kan lokaal worden bewaard, zodat gebruikers niet van externe servers afhankelijk zijn.

De app kent nog wat beperkingen, buiten het feit dat die alleen nog voor iOS uit is. Een Android-variant 'komt snel', zegt Cowboy. Verder werkt de app alleen nog met sleutels voor VanMoof S3- en X3-fietsen. Cowboy zegt aan ondersteuning voor de A5 en S5 te werken. Voor de S3 en X3 is de app getest vanaf firmwareversie 1.8.2. Gebruikers kunnen via de app een sleutel aanmaken door een keer in te loggen met hun VanMoof-accounts.

Op sociale media zoals Reddit gaat inmiddels ook een andere tool rond, de VanMoof Encryption Key Exporter. Die staat op GitHub, maar de maker heeft inmiddels ook een web-app gemaakt.

Het Nederlandse VanMoof raakte eerder deze week in financiële problemen. Het heeft inmiddels alle verkopen stopgezet en winkels gesloten en het bedrijf heeft uitstel van betaling gevraagd. VanMoof-fietsen kunnen op slot worden gezet met een app. Daarbij maakt de app via bluetooth verbinding met de fiets. Die bluetoothverbinding is versleuteld. Het sleutelpaar daarvoor wordt gekoppeld aan een VanMoof-account, dus als die servers in de toekomst niet meer beschikbaar zijn, kunnen gebruikers geen nieuwe bluetoothverbindingen opzetten met hun fietsen. De externe tools maken het downloaden van die sleutel wel mogelijk, inclusief de optie ze offline op te slaan.

Update 17.13: in het artikel stond aanvankelijk dat VanMoof failliet was. Zover is het nog niet; het bedrijf heeft alleen uitstel van betaling gevraagd.