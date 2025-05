Financiële situatie Viaplay verslechtert, bedrijf komt met meer bezuinigingen

Viaplay heeft zijn omzetvoorspellingen voor de rest van het jaar teruggetrokken. De financiële prestaties van het bedrijf vallen nog meer tegen dan ongeveer een maand geleden nog werd gedacht. Naar verluidt wordt er ook gesneden in het Nederlandse personeelsbestand.

Het bedrijf kondigt aan over een week meer kostenbesparingen bekend te maken. Het verklaart verder ook dat de 'kosten van content stijgen, maar [ze] gaan niet gepaard met omzetgroei of kostenbesparingen', schrijft onder andere de NOS.

Bronnen van TotaalTV geven alvast een inkijkje in de plannen van Viaplay. Die beweren dat 'vooral' de marketingafdeling van Viaplay Nederland ontslagen zal worden. Over alle internationale divisies van Viaplay zou 40 procent van het personeel ontslagen worden. Eerder werd bijvoorbeeld ook al de productie van vier Nederlandse series stopgezet om te bezuinigen.

Streamingdienst Viaplay is beschikbaar in onder andere Nederland, het VK, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, de VS, Canada en meer landen. In Nederland heeft het platform tot 2024 de uitzendrechten voor Formule 1 in handen, die daarvoor bij Ziggo lagen. TotaalTV tekent aan dat Viaplay met betrekking tot F1-races meermaals zijn beloftes heeft geschonden zonder daarop te commentariëren. Zo zou een deel van de races gratis te zien zijn en zouden races niet voorzien zijn van reclame door Viaplay. Beide beloften zijn niet waargemaakt, aldus TotaalTV. De dienst heeft ook de uitzendrechten voor de Bundesliga- en Premier League-voetbal.