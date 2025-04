Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen in 2024 toegang tot F1 TV Pro

Nederlandse Viaplay-abonnees krijgen vanaf 2024 toegang tot F1 TV Pro. Daarmee kunnen Viaplay-abonnees ook formule 1-races kijken via de F1 TV-app en kunnen ze oudere races terugkijken via die app. F1 TV Pro blijft beschikbaar als losse dienst.

Onder de overeenkomst blijft Viaplay alle formule 1-races vertonen, inclusief de kwalificatie- en trainingssessies, met Nederlands commentaar. Daarnaast blijft de streamingdienst eigen formule 1-content maken, zoals nabesprekingen en documentaires. Los daarvan krijgen Viaplay-abonnees met ingang van het 2024-seizoen toegang tot F1 TV Pro, met extra commentators van internationale partners. Daarnaast bevat F1 TV Pro toegang tot extra camerabeelden, zoals in de pitlane en onboards.

Uitzendingen van de formule 1 worden verzorgd door Formula One Management. Met deze deal bevestigt FOM dat F1 TV Pro beschikbaar blijft als losstaande dienst in Nederland. In sommige landen wordt F1 TV Pro juist beperkt als FOM een overeenkomst heeft met een uitzendorganisatie in dat land. In het Verenigd Koninkrijk is het bijvoorbeeld niet mogelijk om live races te kijken op F1 TV Pro, omdat FOM in dat land een overeenkomst heeft met Sky. F1 TV Pro kost jaarlijks 65 euro, Viaplay kost 16 euro per maand.