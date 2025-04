F1 TV Pro krijgt prijsverhoging en kost in Nederland 95 euro per jaar

De F1 TV Pro-streamingdienst heeft een prijsverhoging gekregen en kost nu 95 euro per jaar of 11,90 euro per maand. Met de streamingdienst kunnen abonnees live formule 1-races kijken. Voorheen kostte de dienst 65 euro per jaar of 8 euro per maand.

Wie een nieuw F1 TV Pro-abonnement wil afsluiten, krijgt direct met de prijsverhoging te maken. De nieuwe prijzen zijn op de site van F1 TV te zien. Het is niet duidelijk wanneer huidige abonnees de verhoogde prijs moeten betalen. De formule 1 is ook te streamen via Viaplay; dit abonnement kost in Nederland 16 euro per maand. In dit abonnement zit vanaf 2024 ook een F1 TV Pro-abonnement.