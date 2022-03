F1 TV gaat races in 1080p en met 50fps streamen en krijgt Chromecast-functie

Het platform van F1 TV, de officiële streamingdienst voor het kijken naar Formule 1-races, krijgt een update zodat de races in 1080p en met 50 beelden per seconde zijn te bekijken. Voorheen ging dat niet verder dan 1080p en 25fps. Ook komt er ondersteuning voor het casten naar televisies.

De eigenaar van de Formule 1 meldt dat een nieuwe versie van F1 TV vanaf maandag beschikbaar is op de officiële site. Vervolgens komen de upgrades die de technische verbeteringen doorvoeren, 'in de eerste helft van dit jaar' beschikbaar voor Amazon Fire Tablet en de iOS- en Android-app. Dat betekent waarschijnlijk dat de combinatie van een 1080p-resolutie met 50fps voor deze platforms pas beschikbaar komt nadat het seizoen van dit jaar al begonnen is. De eerste race vindt eind deze maand plaats in Bahrein.

Een andere verbetering die wordt doorgevoerd, is de mogelijkheid de content van F1 TV te casten naar televisies, via Chromecast en AirPlay. F1 TV zal ook beschikbaar komen voor Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV. De ontwikkeling daarvan is momenteel nog niet afgerond. Wanneer de apps voor deze platforms beschikbaar komen, is nog niet duidelijk, maar volgens de Formule 1-eigenaar is dat ergens later dit jaar.

Daarnaast meldt de eigenaar dat de gebruikersinterface verbeterd is. Zo hebben gebruikers straks het volledige beheer over de livestream, waarbij pauzeren en terugspoelen bij elk kanaal mogelijk zijn, ook bij de beelden die afkomstig zijn van de camera's aan boord van de auto's.

F1 TV is sinds 2019 beschikbaar in Nederland en daarvoor was de streamingdienst al uit in België. Er zijn twee abonnementen: F1 TV pro en F1 TV Access. Bij het laatstgenoemde abonnement hebben gebruikers na twee dagen toegang tot de herhalingen van de races, aangevuld met historische races en documentaires. Het duurdere F1 TV Pro heeft dat ook allemaal, maar daar komt het belangrijkste onderdeel bij: de mogelijkheid om de race daadwerkelijk live te streamen, inclusief de mogelijkheid om tussen camera's te wisselen.

Klanten van provider Ziggo kunnen in het komende seizoen ook in 4k-resolutie en met 50fps kijken naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Daarvoor is wel de Mediabox next-settopbox nodig. De races worden uitgezonden via DVB-C. De reguliere tv-uitzendingen hebben een 1080i-resolutie en gaan gepaard met een 50 beelden per seconde.