Google TV krijgt kinderprofielen met schermtijdbeheer

Google voorziet zijn besturingssysteem Google TV van profielen voor kinderen. Ouders kunnen hierbij instellen welke apps te gebruiken zijn en het is mogelijk om schermtijdbeperkingen op te geven. De functie komt in de 'komende maanden' uit.

Profielen voor kinderen kunnen bestaan uit een bestaand Google-account of een nieuw profiel met alleen een naam en leeftijd, schrijft Google. Ouders kunnen aangeven welke apps er op de kinderprofielen beschikbaar zijn en de profielen krijgen aanbevelingen die toegespitst zijn op inhoud uit apps die geschikt zijn voor kinderen. Er is integratie met Google Play Family Library, zodat eerder aangeschafte films en series te bekijken zijn via de kinderprofielen.

De profielen hebben ook een aangepast uiterlijk, dat is ontworpen voor jonge kijkers en bestaat uit heldere kleuren en illustraties. Er zijn diverse thema's om uit te kiezen. Ook gaat Google avatars toevoegen die ontworpen zijn voor kinderen.

Er komt schermtijdbeheer waarbij dagelijkse limieten zijn aan te geven en een bedtijdschema is in te stellen. Kinderen die de profielen gebruiken, krijgen dan drie 'waarschuwingen' te zien als hun schermtijd bijna op is of als de bedtijd nabij is. Ouders kunnen volgens Google ook 'bonustijd' toevoegen, om die limiet tijdelijk te verhogen.

Het is mogelijk om de profielen van Google TV te vergrendelen met een pincode, zodat kinderen niet kunnen wisselen naar een ander profiel met meer rechten. Sommige van de instellingen kunnen via de Family Link-app beheerd worden. Daarop is ook te zien hoe lang kinderen bepaalde apps gebruiken en zijn apps te blokkeren.

Google maakt de kinderprofielen deze maand beschikbaar op Google TV-apparaten in de Verenigde Staten. In de komende maanden moet de functionaliteit wereldwijd beschikbaar zijn. Het Google TV-besturingssysteem staat op de nieuwste Chromecast en op tv's die Sony, Philips en TCL dit jaar uitbrengen.