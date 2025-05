Google Wachtwoordmanager kan wachtwoorden met partner of kinderen gaan delen

Google Wachtwoordmanager krijgt een optie om wachtwoorden te delen met een partner of met kinderen. Het is nog onbekend wanneer deze functie precies uitkomt.

Google Ouderlijk toezicht

Gebruikers van Google Wachtwoordmanager, in het Engels bekend als Password Manager, krijgen de optie om met een enkele klik een wachtwoord te delen met een partner of een kind binnen het gezin, meldt Google. Accounts moeten daarvoor zijn aangemeld met Family Link, Googles beheersysteem voor gezinnen. Via Family Link kunnen ouders telefoons van hun kinderen beheren.

De optie is onder andere bedoeld om snel wachtwoorden van bijvoorbeeld schoolsystemen uit te wisselen tussen ouders of tussen ouder en kind. Veel wachtwoordmanagers hebben al een optie om wachtwoorden te delen met andere gebruikers. Google zegt niet wanneer de functie zal uitkomen.

Ook kunnen gebruikers gaan googlen op 'Ouderlijk toezicht' om direct bij de opties om instellingen van kinderen te beheren te komen. Daarvoor moeten ze wel ingelogd zijn. Ook gaat YouTube video's die schadelijk kunnen zijn voor kinderen en tieners minder vaak aanbevelen in meer landen dan alleen de VS. Daarbij gaat het onder andere om video's waarin mensen lichamelijke kenmerken vergelijken.