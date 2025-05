'Tencent werkt aan f2p-smartphonegameversie van Elden Ring'

Tencent werkt volgens bronnen van Reuters aan een Elden Ring-smartphonegame. Het spel zou free-to-play worden en microtransacties bevatten. De ontwikkeling van de game verloopt volgens de bronnen traag.

De ontwikkeling zou in 2022 zijn begonnen, toen Tencent de licentierechten voor Elden Ring van FromSoftware kocht. In datzelfde jaar kocht Tencent ook een aandeel van 16 procent van de Japanse gamestudio. Tientallen mensen zouden aan een prototype van de game werken, stelt Reuters. Het is niet duidelijk wanneer de Elden Ring-smartphonegame moet verschijnen. Tencent en FromSoftware wilden niet reageren tegenover Reuters.