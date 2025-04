Elden Ring krijgt raytracingupdate op pc en huidige generatie consoles

Elden Ring, de nieuwste game van de Japanse ontwikkelaar FromSoft, heeft een update gekregen met raytracing. Deze is uit voor zowel Windows als de Xbox Series en PlayStation 5. Voor raytracing op high raadt FromSoft een RTX 3070 Ti aan.

De update is nu te downloaden en brengt het versienummer van de game naar 1.09. Deze versie is er ook voor de Xbox One en PlayStation 4, maar op deze platformen hoeven spelers niet te rekenen op de toevoeging van raytracing.

Het effect van raytracing is wellicht subtieler dan spelers gewend zijn van andere games. Het uit zich vooral in hogere kwaliteit schaduwen en een effect soortgelijk aan screen space ambient occlusion. De welbekende weerspiegelingen op gladde oppervlakken zijn in ieder geval op het eerste gezicht niet aanwezig. Redditgebruiker JordieJordanV6 plaatst veel vergelijkingsscreenshots op Reddit. Hij draait de game op een RTX 3080 met een Ryzen 5 5600X en 16GB ram. Ook heeft een gebruiker beelden op YouTube gezet.

Verder introduceert de update een grote hoeveelheid aanpassingen op het gebied van de balance. Deze worden onder andere besproken door gebruikers op de Elden Ring-subreddit, die overwegend positief reageren op de wijzigingen.