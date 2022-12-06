Elden Ring krijgt op 7 december gratis player-versus-player-update

De openwereld-rpg Elden Ring krijgt een pvp-update. Na het installeren van de update kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in een grote arena. Deze komt beschikbaar op 7 december voor alle versies van de game. Verder zijn er nog niet veel details over de modus bekend.

Uitgever Bandai Namco heeft dinsdag een trailer gepubliceerd. Daarin is te zien dat spelers gebruik kunnen maken van de verschillende arena's die in The Lands Between, de Elden Ring-spelwereld, te vinden zijn. Tijdens de gevechten is het mogelijk om Spirit Ashes te gebruiken, net als bij bepaalde gebieden in de game en tijdens boss fights. Speler kunnen al tegen elkaar vechten in Elden Ring, maar er waren nog geen speciale gebieden beschikbaar gemaakt voor dat doeleinde.

In de wereld van Elden Ring zijn al enkele prominente locaties die eruitzien als arena's, maar die waren altijd afgesloten voor spelers. Modders wisten eerder toegang te krijgen tot die arena's, die te vinden zijn in Leyndell, Northern Limgrave en Caelid. Het was toen nog niet zeker dat ontwikkelaar FromSoftware daadwerkelijk arenagevechten beschikbaar ging maken.

Tweakers heeft eerder dit jaar een review gepubliceerd over Elden Ring.

Elden Ring

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 16:57 35

06-12-2022 • 16:57

35

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Elden Ring

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Reacties (35)

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Zantiath 6 december 2022 17:05
owja.... Elden Ring.... Die game waar ik 140 uur in heb zitten en nog steeds nergens ben 🤣😅 Pas 1 hoofd boss verslagen. Wel praktisch de hele map al ontdekt en waarschijnlijk alsnog 1000-den dingen gemist. Denk dat ik hem nooit zal uitspelen, vond het nu eigenlijk al wel mooi geweest qua hoeveelheid tijd die er nu al in zit. Te groot is dus achteraf gezien niet echt iets voor mij.
Dizzy @Zantiath6 december 2022 17:15
Lol, ik zit op 138 uur met alle achievements unlocked :)
Daarbij was dit mijn eerste souls-game ervaring, dus geen doorgewinterde speler op souls vlak.
Danny Phantom @Zantiath6 december 2022 17:22
Als je er zo veel tijd in hebt zitten is het een prima game voor je ;)
Misschien straks met de nieuwe DLC eens kijken zou ik zeggen
King of Snake @Zantiath7 december 2022 00:16
Als je pas één hoofd/story boss verslagen hebt, heb je zeker nog niet praktisch de hele map al ontdekt ;)
Iedere keer als ik dat dacht, vond ik weer een nieuw stuk. Ik heb gisteren eindelijk Malenia verslagen. Nu alleen Radagon/Elden Beast nog. 140 uur of zo heb ik er nu inzitten!

Af en toe een walkthrough raadplegen is trouwens geen zonde ;)

[Reactie gewijzigd door King of Snake op 23 juli 2024 10:11]

Greatsword
@Zantiath6 december 2022 18:20
We hebben een topic vol tips en suggesties, neem je bericht daarom ook met een korreltje zout want zo moeilijk is het nou ook weer niet.

forumtopic: [Multi] Elden Ring
P. vd Loo @Greatsword6 december 2022 22:59
Waarom zou je iemand zo in twijfel trekken? Dat forum zal hem niet echt helpen. Ik denk dat een walkthough beter geschikt is ipv wat wilde postings en onderwerpen die komen en gaan alle kanten op gaan.
Verwijderd @Greatsword7 december 2022 12:38
"Haha git gut scrub" ~Greatsword
Verwijderd @Greatsword7 december 2022 14:02
Dus je neemt een bericht met een korreltje zout omdat jij dat (met behulp van een externe bron) anders beleeft? Iedereen heeft zijn eigen voorkeur toch, om dan een mening meteen weg te wuiven is volgens mij het domste wat je kunt doen voor iedereen. Je geeft iedereen vrij spel om kritiek weg te wuiven met 'er staan hier tips, je mening is irrelevant'
tilburgs82 @Zantiath7 december 2022 11:56
Dat is knap, 1 main boss en bijna de gehele map al ontdekt. Je moet er minimaal 2 verslaan om nog zo’n 50% extra map te spelen ;)
Passievrucht @Zantiath8 december 2022 08:44
Ik met 10 uur en de moed opgegeven (en door de tig andere games op de backlog) :')

Vastgeroest in 2 andere casual games, moet Elden Ring toch weer even onder stof vandaan trekken.
dreazz1nl 6 december 2022 19:27
yes nice update, ik als level 700 player kijk hier er graag naar uit
nu nog even de laatste 13 zien te behalen
r3mi3 @dreazz1nl6 december 2022 21:59
Nice! Heb je zeker alle hoekjes uitgekamt?
Ben zelf nog bezig met lv165.
Nog een paar bazen te gaan :)
Greatsword
@dreazz1nl7 december 2022 16:44
Let op dat de meta voor PVP rond de 150 ligt dus mogelijk kom je niet zoveel mensen tegen als je zo zwaar over levelled bent.
Dizzy 6 december 2022 17:01
Persoonlijk geef ik niet zoveel om pvp in Elden Ring, maar het gerucht is dat er op de game-awards single-player dlc aangekondigd gaat worden
Greatsword
@Dizzy6 december 2022 18:22
DLC Yes Please.

Ideaal om de koude en donkere wintermaanden mee door te komen.
Op Discord zie ik ook veel mensen nog even wat characters klaar stomen voor de ideale ervaring, want als je inmiddels level 650 bent ben je er waarschijnlijk ook zo doorheen ;)
Bulls @Greatsword6 december 2022 18:48
One shot massacre en dan gelijk online klagen dat het kort was :+
When next dlc?
iqcgubon @Dizzy7 december 2022 09:27
Same. Ik zet het spel zelfs in Offline mode omdat ik geen boodschap heb aan die... wel, boodschappen.

Maar een SP DLC? Laat maar komen!
YopY @Dizzy7 december 2022 10:38
Ik hoop het, de DLCs vanuit From Software zijn altijd dikke prima, ze voegen vaak 20-40 uur gameplay en verhaallijn toe en het voelt vaak van hogere kwaliteit of meer detail dan de base games. En de enige Soulslike waar ze geen DLC voor uitgegeven hebben was Sekiro tot nu toe.
CSB 6 december 2022 18:48
Nice. Zat al te denken om met wat vrienden die het (net als mij) kapot gespeeld hebben een PvP team te maken. Zeker nu het in teamverband kan in een arena. Ik hoop alleen dat het niet zo'n gank-fest wordt zoals het soms tijdens invasions kan zijn.

Ik vermoed dat de rivers of blood, Poise en Comet Azure builds weer flink gaan toenemen...
YopY @CSB7 december 2022 10:44
Ik hoop dat ze veel opties toevoegen om bijv. bepaalde wapens of spells niet toe te staan, als ze als oneerlijk bestempeld worden.

Daartegenover, ze hebben in een vorige update het zo gemaakt dat ze de stats van wapens en abilities gescheiden kunnen aanpassen, dwz dat ze andere nummertjes voor pvp of pve kunnen gebruiken. Dus als een ability of wapen te sterk bevonden wordt kunnen ze het nerfen. Maar als een wapen of ability te vaak gebruikt wordt, komen er ook counters tegen.
LuukaLike Conceptmanager 6 december 2022 17:57
Dik een uur gezocht naar de ingang van dat colosseum 8)7 . Niet gek dus dat ik die niet kon vinden :+
YopY @LuukaLike7 december 2022 10:39
Nee idd, ik denk dat veel mensen daar naar gezocht hebben; ik heb het uiteindelijk gegoogled om te kijken of ik niet iets gemist had.
Slide74 6 december 2022 19:54
Dit gaat over pvp en dus is een hoog level ongewenst. Wellicht ook een beetje pve maar verwacht er niet veel van.
We weten het nog niet maar waarschijnlijk heb je een meta build nodig van ongeveer level 150. Gewoon omdat matches op basis van level werken en spelers hiervoor gekozen hebben.
Finalchaos 6 december 2022 23:51
Geen interesse in PvP updates. Elden Ring was wel echt een van de beste games die ik ooit gespeeld heb en had nog nooit een Dark Souls aangeraakt.
De wereld is samen met World of Warcraft een van de beste die ik ooit heb gezien. Vrijwel geen enkel spel komt daarbij in de buurt.
HADES2001 7 december 2022 08:36
12 milioen in verkopen en dan 6475 die om ultrawide vragen, klinkt niet als een echt groot aantal. Daarnaast is uberhaupt de markt ultrawide in combi met gaming gewoon een kleine markt, logisch dat ze dan focus leggen op andere zaken zoals uitbreidingen en PVP
Verwijderd 6 december 2022 23:38
Leuk maar zo lang er geen native ultrawide support is online heb ik geen intresse in online, devs zijn me veelte arogant bij From Software om 6475 comments te negeren die vragen voor ultrawide support, moeilijk respect te hebben voor devs die feedback negeren.
Verwijderd @Verwijderd7 december 2022 10:03
Ik snap dat het voor jou specifiek jammer is, maar het is goed om dit soort dingen natuurlijk wel in de context te zien. Support voor Ultrawide is niet even 1 bitje omgooien, dus daar gaat development tijd in zitten die anders elders besteed kan worden.
Daarnaast zijn er natuurlijk comments, maar hoeveel zijn dit er echt op de verkopen van de game. Natuurlijk hoor je de subset van mensen met een ultrawide heel hard, maar hoeveel zijn dit er echt als je kijkt naar alle verkopen van de game? In mijn ogen zit er wel een verschil tussen feedback negeren en alle feedback verwerken in je game, die laatste is namelijk gewoon onmogelijk. Als developer moet je altijd keuzes maken, ultrawide zal kosten/baten gewoon niet hoog op de lijst staan ten opzichte van bijv. deze PvP modus of andere games. Dat kun je arrogant vinden, maar dat is wel hoe het werkt. Iedereen heeft beperkte tijd dus als je iets doet moet je iets anders laten, ik vind het bijna meer arrogant om te denken dat ultrawide support zo'n hoge prio moet hebben ten opzichte van andere functies.

Dat maakt het voor jou niet minder jammer, maar dat is wel de realiteit van de wereld. Dingen zijn goedkoop omdat ze voor de massa worden gemaakt, ultrawide is verre van de massa dus zul je daar altijd minder prioriteit krijgen dan bijv. een PvP modus die bijna iedereen kan spelen (mensen zonder internet daargelaten).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 10:11]

Dhrax @Verwijderd7 december 2022 12:24
@Verwijderd heeft gewoon volledig gelijk en heeft helemaal niks met een bepaalde context te maken. Als je als dev te lui bent om UW te implementeren waarom zou ik as UW user dan mijn zuur verdiende centen eraan uitgeven? Lijkt me niet zo lastig te begrijpen.
Verwijderd @Dhrax7 december 2022 12:56
Op de manier waarop het geschreven is heeft het absoluut met context te maken, dat lijkt me niet zo lastig om te begrijpen.
Dat jij als UW gamer kiest om alleen games te spelen waar UW support in zit, dat is inderdaad volledig een keuze en dan hoef jij een game zeker niet te kopen. Dat is een keuze, en dat is prima. Ik zou zelf die keuze niet maken, maar jij hoeft daar zeker niet je geld aan uit te geven.

Maar hoe de reactie is geformuleerd is alsof From Software maar arrogant is omdat ze geen UW support hebben, en dat vind ik dus totaal niet zo. UW is een niche, een niche die extreem hard kan roepen dat hun dure monitor ook gewoon ondersteund moet worden, maar een niche. Ik vind het dan niet meer dan logisch dat een developer keuzes moet maken, en dan kiest om geen UW te implementeren. Dat betekent niet dat er 'niet naar de community wordt geluisterd' maar puur dat er keuzes gemaakt moeten worden zoals bij ieder bedrijf.

Dat betekent niet dat jij de game hoeft te kopen, maar daar gaat het bovenstaande niet over. Dat gaat over 'ze zijn arrogant want UW is niet ondersteund', en dat is een conclusie die met of zonder context gewoon niet waar is. Maar goed, dat ben ik, die dat niet heel moeilijk te begrijpen vind :+
Dhrax @Verwijderd7 december 2022 13:40
Snap jou sentiment ook zeker in deze.

Ik ben met name gewoon teleurgesteld dat het er niet in in zit waarvan ik wel verwacht dat het erin zou zitten, in dergelijke grote producties. Uiteindelijk moet je dan de keus maken om het wel of niet te gaan spelen. Zwarte balken als opvulling vind ik persoonlijk een no-go, dan ga ik wel wat anders spelen.

Tuurlijk, Elden Ring was een gigantisch project. Dat ze tegen tijdsdruk aanlopen om bepaalde zaken niet te implementeren, geloof ik ook helemaal. Echter, het had er later prima in gezet kunnen worden. PVP speel ik niet dus geef mij als UW user dan de optie om dit wel te gebruiken, enkel binnen een PVE instance.

Het voelt voor mij als een onnodige restrictie. Geef mij als gamer gewoon de keus, dan zijn beide kampen blij.
pedra @Verwijderd8 december 2022 10:53
probleem is dat ultrawide al gesupport wordt.(en bedoel niet de mod) en dat het dus wel letterlijk 1 bitje omgooien is. ze hebben juist extra moeite gedaan om ultrawide tegen te zitten door er black bars voor te maken.

het is puur een foute beslissing van bovenaf om het niet te gebruiken terwijl het er wel in zit. het dat is het idiote eraan
BroWohsEdis @Verwijderd7 december 2022 10:37
Meer dan 60fps was niet eens mogelijk op PC, verwacht niet veel met deze brakke engine.
Verwijderd @BroWohsEdis7 december 2022 18:09
Werkt prima met flawless widescreen zelfs op ultrawide devs zijn gewoon lui
YopY @Verwijderd7 december 2022 10:46
Is er geen community patch of iets vanuit je GPU fabrikant voor oid? Een verzoek is een ding, maar je komt nu heel "entitled" over.
Dhrax @YopY7 december 2022 12:36
Kritiek op FromSoftware ligt nogal gevoelig hier bij sommigen. Als je anno 2022 een AAA multiplatform game released, dan hoort daar gewoon UW support op te zitten, punt.

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