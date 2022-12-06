Elden Ring krijgt op 7 december gratis player-versus-player-update

De openwereld-rpg Elden Ring krijgt een pvp-update. Na het installeren van de update kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in een grote arena. Deze komt beschikbaar op 7 december voor alle versies van de game. Verder zijn er nog niet veel details over de modus bekend.

Uitgever Bandai Namco heeft dinsdag een trailer gepubliceerd. Daarin is te zien dat spelers gebruik kunnen maken van de verschillende arena's die in The Lands Between, de Elden Ring-spelwereld, te vinden zijn. Tijdens de gevechten is het mogelijk om Spirit Ashes te gebruiken, net als bij bepaalde gebieden in de game en tijdens boss fights. Speler kunnen al tegen elkaar vechten in Elden Ring, maar er waren nog geen speciale gebieden beschikbaar gemaakt voor dat doeleinde.

In de wereld van Elden Ring zijn al enkele prominente locaties die eruitzien als arena's, maar die waren altijd afgesloten voor spelers. Modders wisten eerder toegang te krijgen tot die arena's, die te vinden zijn in Leyndell, Northern Limgrave en Caelid. Het was toen nog niet zeker dat ontwikkelaar FromSoftware daadwerkelijk arenagevechten beschikbaar ging maken.

Tweakers heeft eerder dit jaar een review gepubliceerd over Elden Ring.